Echipele de salvare au ajuns in doua sate izolate din Hunedoara

Pompierii si paramedicii Statiei Brad au dus alimente unor oameni din doua sate izolate din zona Zam, judetul Hunedoara.

Salvatorii au fost anuntati printr-un apel primit la dispecerat, prin numarul unic de urgenta 112. Locuitorii celor doua sate, din comuna Zam, au fost izolati, de mai multe zile, din cauza caderilor abundente de zapada, care au facut inaccesibil drumul de acces spre localitate.

Pompieri militari si un paramedic au ajuns acolo cu un automobil cu tractiune integrala, iar pompierii au dus cu ei alimente, pe care le-au cumparat din banii lor.

In plus, pana in sat, pompierii au mers aproape patru kilometri pe jos, in aproximativ patru ore, inaintand cu greu prin zapada, care pe alocuri ajungea la aproape un metru. Toata actiunea a durat mai bine de 10 ore.

Oamenii nu mai aveau deloc rezerve de hrana. Dupa ce le-au adus mancare, pompierii au verificat starea de sanatate a mai multor localnici si au degajat zapada care bloca intrarea in case si curti.

Ads