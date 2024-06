Romania are sanse sa castige procesul intentat CE referitor la dreptul de a polua

Romania are sanse sa castige un proces impotriva Comisiei Europene referitor la dreptul de a polua, dupa ce justitia europeana a creat un precedent prin decizia de miercuri in care a dat dreptate Poloniei si Estoniei intr-un proces similar impotriva CE.

Justitia europeana a acordat miercuri Poloniei si Estoniei dreptul de a polua, dezaproband - in cadrul unor dosare asemanatoare cu cele depuse de Romania - o decizie a Comisiei Europene pe care a considerat-o insuficient motivata, informeaza Deutsche Welle.

Daca decizia justitiei europene va fi in defavoarea Romaniei, decizia Comisiei Europene, care este executorie, va ramane in vigoare, deoarece nu exista cai de atac. Pana la solutionarea cazului, Romania aplica deciziile Comisiei.

In conformitate cu drepturile pe care le-au castigat, miercuri, Polonia si Estonia, primei i se restituie echivalentul a 76,1 milioane de tone de dioxid de carbon, in drepturi de poluare, iar celei de-a doua 11,6 milioane de tone, cantitati suprimate de CE pe motiv ca nu sunt fiabile.

Curtea Europeana de Justitie, sesizata printr-un recurs in anulare la decizia Comisiei, a considerat ca executivul european de la Bruxelles a comis "o eroare de drept" invocand, fara sa aduca motivatii, indoieli cu privire la fiabilitatea datelor prezentate de cele doua tari.

UE a instituit un sistem de schimb de cote de emisii de gaz cu efect de sera pentru a favoriza reducerea acestor emisii si fiecare stat membru elaboreaza un plan national de alocare pentru o perioada de cinci ani precizand cantitatile din cota pe care doreste sa le aloce si cum le va distribui.

Verdictul Romania - CE, in asteptare

Pentru a lupta impotriva incalzirii climei, europenii s-au angajat in 2008 sa-si reduca emisiile de gaz cu efect de sera in 2020 cu 20% fata de nivelul din 1990 si au decis sa-si oblige intreprinderile sa-si cumpere drepturile de poluare incepand din 2013, in conditiile in care in prezent acestea se acorda gratuit.

Romania, in calitate de membru UE, a preluat acest angajament, laolalta cu altele cuprinse in protocolul de la Kyoto. Pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, in principal a dioxidului de carbon, fiecarei tari i s-a stabilit o cota de poluare maxima. Pentru Romania, cota a fost fixata avand in vedere anul de referinta 1989, cand industria era "in floare" .

Astfel se face ca Romania poate emite in atmosfera 250 milioane de tone de CO2, echivalent, anual. In acest moment, in tara, potrivit Agentiei Regionale de Mediu 7 Centru, se consuma circa 150 milione de tone.

La 22 decembrie 2007 si Romania a depus doua plangeri impotriva Comisiei Europene in problema cotelor alocate pentru poluare. Acestea au fost inregistrate de catre serviciul de grefa al Tribunalului de Prima Instanta si au primit numerele T-483/07 si T-484/07.

Romania a contestat astfel doua decizii ale Comisiei Europene referitoare la reducerea cotelor pentru emisiile de gaze poluante, un demers pe care l-au facut si alte state membre UE, printre care Bulgaria.

Prin prima decizie a Comisiei contestata de Romania a fost redus cu 10% plafonul de emisii pentru Romania pentru anul 2007, iar prin cea de-a doua a fost redus cu 20% plafonul de emisii pentru Romania in perioada 2008-2012.

Romania contesta modul de calcul utilizat de CE, care a fost aplicat doar in cazul nostru si al Bulgariei.

In documentul trimis de Romania instantei europene se mai argumenteaza ca executivul european si-a depasit atributiile stabilind cote de emisii de gaze, in conditiile in care Comisia poate doar sa respinga sau sa aprobe planul national de alocare a emisiilor, observatie pe care a facut-o si CEJ prin deciziile privitoare la Polonia si Estonia.

Planul national de alocare al Romaniei a fost notificat spre aprobare Comisiei Europene la data de 13 decembrie 2006. Ulterior, Comisia Europeana a solicitat clarificari pe marginea acestui document, iar ultimele clarificari fusesera transmise in luna august 2007.

Documentul inaintat spre aprobare de Romania propunea Comisiei Europene 83,9 milioane de certificate de emisii, in cadrul schemei pentru anul 2007, si o medie anuala de 95,7 milioane de certificate de emisii, pentru schema din perioada 2008 - 2012.

Fata de propunerile inaintate de autoritatile romane, Comisia Europeana a decis la 26 octombrie 2007 ca plafonul pentru anul 2007 alocat Romaniei este de 74,8 milioane de certificate de emisii, iar plafonul anual, pentru perioada 2008 - 2012, nu poate depasi 75,9 milioane de certificate de emisii.

Departamentul pentru Afaceri Europene a analizat impreuna cu Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile implicatiile pe care le au asupra Romaniei cele doua decizii ale Comisiei, tinand seama si de informatii primite din partea Ministerului Economiei si Finantelor si a Comisiei Nationale de Prognoza.

In baza acestei analize, Executivul a hotarat in sedinta din 19 decembrie sa actioneze Comisia Europeana in instanta, astfel ca Romania a introdus, la 22 decembrie 2007, la Tribunalul de Prima Instanta al Comunitatilor Europene, doua actiuni pentru anularea deciziilor Comisiei din 26 octombrie 2007.

