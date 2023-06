Proteste de amploare in Georgia: Zeci de mii de oameni au iesit in strada pentru a cere demisia guvernului

Cateva zeci de mii de georgieni au manifestat sambata la Tbilisi solicitand demisia guvernului, acuzat ca este responsabil de dificultatile economice din fosta republica sovietica din Caucaz.

La apelul partidului fostului presedinte Mihail Saakasvili (foto), manifestantii au protestat timp de doua ore in piata Independentei, dupa care au defilat pana la sediul guvernului, agitand drapele georgiene si pancarte cu mesajul "Demisia", relateaza AFP.

Mihail Saakasvili, care se afla peste hotare pentru scapa de urmarirea in instanta din motive pe care le catalogheaza drept politice, a vorbit prin videoconferinta in fata multimii care ii scanda numele.

"Suntem uniti de sarcina noastra comuna de a elibera Georgia de guvernul care ne distruge tara. Vom aduce Georgia pe drumul cel drept, vom castiga", a mai spus el.

Partidul fostului presedintele prooccidental, Miscarea nationala unita, acuza coalitia la putere de o proasta gestiune economica a tarii care se confrunta de doi ani cu o incetinire a cresterii economice, o devalorizare a monedei cu 30% si o crestere a inflatiei si a ratei somajului.

Saakasvili, ajuns la putere in Georgia in 2003 in urma Revolutiei Trandafirilor, a condus fosta republica sovietica din Caucaz timp de un deceniu.

Criticat pentru stilul sau autoritar si in principal pentru razboiul dezastruos cu Rusia din 2008, Saakasvili a reusit totusi sa limiteze coruptia si sa relanseze cresterea economica a tarii care s-a confruntat dupa destramarea URSS cu un razboi civil, noteaza AFP.

Fostul presedinte al Georgiei a fost inlocuit in functie de un aliat al miliardarului Bidzina Ivanisvili, inamicul sau declarat care a castigat alegerile legislative in 2012.

De doi ani numerosi aliati ai sai au fost arestati, provocand critici din partea occidentalilor in ceea ce priveste functionarea independenta a justitiei. Acuzat el insusi de abuz de putere, fostul presedinte, acum in varsta de 47 de ani, traieste la Kiev, unde a fost numit consilier al presedintelui Petro Porosenko