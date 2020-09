Protestul energeticienilor de la termocentrala Mintia se judeca in instanta. "Mai sunt trei oameni in greva foamei. Speram sa-i determinam sa renunte"

"Administratia CEH a dat in judecata Sindicatul Solidaritatea Hunedoara si a solicitat instantei sa declare greva ilegala. Din punctul nostru de vedere, avem de-a face cu un protest al unui grup de salariati. Am depus la termenul de luni concluziile la dosar, iar hotararea a ramas in pronuntare", a declarat liderul sindical Cristian Istoc.Pe de alta parte, unul dintre cei patru grevisti ai foamei de la termocentrala Mintia a fost convins sa renunte luni la aceasta forma de protest din cauza starii sale de sanatate, in contextul in care liderii de sindicat sustin ca toti colegii lor sa faca un gest similar."Mai sunt trei oameni in greva foamei. Speram sa-i determinam sa renunte la aceasta forma extrema de protest. I-am rugat si pe colegii lor de munca sa le spuna acest lucru. Nu merita sa-si puna sanatatea in pericol", a completat Istoc.Termocentrala Mintia a fost oprita in urma cu noua zile deoarece nu mai avea carbune in depozite, dupa care luni, 7 septembrie, angajatii unitatii au declansat un conflict spontan, iar joi, 10 septembrie, patru persoane intrat in greva foamei.Salariatii termocentralei Mintia solicita plata unor drepturi banesti neachitate de sase luni, intre care se numara tichetele de masa, deconturile de naveta si ajutoarele de caldura. Valoarea cumulata a acestora este cuprinsa intre 3.500 si 5.500 de lei pentru un angajat.Termocentrala Mintia numara circa 700 de angajati si face parte, alaturi de minele de carbune Lupeni, Lonea, Livezeni, Vulcan si termocentrala Paroseni, din Complexul Energetic Hunedoara, societate aflata in insolventa.