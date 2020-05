Noul manager al Spitalului din Neamt, patron de firma de pompe funebre: Ma recomanda experienta mea de business

"Sunt economist de 11 ani"

Numirea lui Marius Ghinet la conducerea Spitalului de Urgenta din Piatra Neamt a starnit un val de reactii pe retelele de socializare. Un contestatar vehement este chiar presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene."Sunt absolut socat cum intr-o situatie de criza pandemica PNL Neamt a numit un patron al unei firme de pompe funebre, manager la spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt. Dintotdeauna am avut banuiala ca liberalii nemteni vor sa ingroape sistemul de sanatate dar nu ma asteptam sa gaseasca chiar pe cineva cu experienta in domeniu", a scris Arsene pe facebook.Marius Ghinet, noul manager al spitalului, spune ca este economist si ca are 20 de ani experinta ca manager al propriilor firme."Pe mine nu m-a intrebat nimeni nimic, detin o societate de pompe funebre de vreo 15-20 de ani, cand a fost infiintata aceasta societate nu eram in politica, nu eram in administratia publica, este o afacere de familie care va merge in continuare, nici nu cred ca ar fi trebuit luata in calcul aceasta treaba.Eu sunt economist de 11 ani, ca si abilitati mi-am manageriat propriile firme de 20 si ceva de ani, am avut si alte societati, niciuna nu a dat faliment. Firma de pompe funebre pe care o am nu are contract cu spitalul, este o firma de pompe funebre cum sunt 11 in Piatra Neamt", a spus Ghinet.El crede ca tocmai experinta l-a recomandat pentru aceasta functie."Din experienta mea de business de 20 de ani, unii au considerat ca sunt potrivit pentru a ajunge la conducerea acestui spital, vin cu o echipa puternica langa mine si cu oameni cu foarte multa experienta. Vom fi cel putin 10 oameni care vom lua decizii impreuna", a declarat Marius Ghinet.Spitalul din Piatra Neamt este focar de coronavirus, la fel ca cele din Suceava si Deva."Prima data sa evaluam situatia reala, de la fata locului impreuna cu colegii din spital, sa imbunatatim masurile pe care le-a luat fosta conducere, si pacientii sunt pe locul 1, noi suntem numiti pentru a sta la dispozitia pacientilor si a cadrelor medicale. Celor care contesta aceasta numire le voi prezenta rezultatele in curand, oamenii nu inteleg ca nu ma contesta doar pe mine, contesta o intreaga echipa", a mai precizat noul manager al Spitalului din Piatra Neamt.Ministrul Sanatatii este cel care a semnat numirea lui Marius Ghinet in functia de manager al spitalului in data de 15 mai.Ghinet a fost consilier local PMP, dar in august 2019 s-a inscris in PNL.