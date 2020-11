Oficialii spitalului in care a murit Draga Olteanu Matei au decis sa arboreze drapelul negru in semn de respect

Potrivit Ziarul de Iasi , oficialii Spitalului Sf. Spiridon au decis sa arboreze un steag negru, de doliu, in semn de respect pentru cea care a fost o legenda a Teatrului romanesc.Actrita Draga Olteanu Matei a murit in noaptea de marti spre miercuri, 18 noiembrie, la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi, unde fusese internata in urma cu cateva zile, pentru o hemoragie digestiva. Draga Olteanu Matei avea 87 de ani.Sefa UPU SMURD Iasi Diana Cimpoesu a declarat ca, in pofida eforturilor echipei medicale, starea actritei s-a degradat, ea avand multiple afectiuni.