Captura record de arme de foc la frontiera Romaniei. 2.850 de pistoale ascunse intr-un camion care transporta mobila

"Structurile MAI au realizat o captura record de arme de foc si accentuez arme letale. Vorbim aici de 2.850 de pistoale noi, cu glont. Astfel, luni seara, politistii de frontiera si lucratorii vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Isaccea au depistat ascuns intr-un camion, condus de un cetatean ucrainian, cele 2.850 de pistoale cu glont, calibrul 4 si 4,5 mm. Barbatul transporta conform documentelor de insotire obiecte de mobilier si diferite produse alimentare din Turcia pentru o societate din Ucraina", a declarat, joi, Lucian Bode.El a precizat ca armele erau ascunse in mijlocul de transport respectiv prin metoda "capac"."In baza unei analize de risc, politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Tulcea au depistat compartimentul marfa al mijlocului de transport si au efectuat un control amanuntit al acestuia. In urma verificarilor, in spatele marfii declarate, respectiv mobila, saltele si produse alimentare, au fost descoperite, ascunse prin metoda capac, 143 de cutii ce contineau 2.850 de pistoale tip revolver. Armele au fost ridicate in vederea confiscarii", a explicat ministrul de Interne.El a mentionat ca in acest caz a fost intocmit un dosar penal pentru contrabanda si nerespectarea regimului armelor si munitiilor.