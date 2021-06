Agresorul cu BMW care a atacat cu o crosa de golf un alt sofer in trafic, trimis in judecata. Victima nu a vrut certificat medico-legal

In acelasi dosar, a fost trimisa in judecata si partenera barbatului, acuzata de distrugere, tulburarea ordinii si linistii publice si amenintare.Pe 20 iunie, un barbat care conducea un BMW a blocat un autoturism marca Logan in apropierea unei benzinarii din Sectorul 2 al Capitalei, dupa care, folosind o crosa de golf, a spart geamul de la portiera stanga - fata a masinii Logan si l-a lovit pe celalalt sofer de mai multe ori.In conflict a fost implicata si partenera agresorului, care s-a dat jos din BMW, a lovit cu piciorul oglinda Loganului, dupa care s-a intors la masina din care coborase si a luat o maceta."La data de 20.06.2021, in jurul orei 21,00, in timp ce se afla in Bucuresti, pe Soseaua Colentina, in dreptul benzinariei Mol din proximitatea intersectiei cu Sos. Fundeni, sector 2, pe fondul unui conflict spontan, a lovit persoana vatamata in mana stanga cu un obiect contondent, respectiv o crosa de golf, provocandu-i acestuia suferinte fizice, a distrus autoturismul persoanei vatamate marca Dacia Logan, caruia i-a avariat caroseria si i-a spart geamul de la portiera stanga - fata, din dreptul soferului, si a tulburat ordinea si linistea publica. De asemenea, inculpatul a blocat cu autoturismul pe care il conducea, marca BMW, banda a doua de circulatie , sens de mers catre orasul Voluntari, judetul Ilfov, pentru a opri autoturismul Dacia Logan condus de persoana vatamata, ocazie cu care a ingreunat si impiedicat circulatia pe banda a doua a drumului public, aducand atingere dreptului la libera circulatie a celorlalti participanti la trafic", spun procurorii.Initial, barbatul a fost retinut marti seara de catre politisti pentru 24 de ore, insa procurorii au decis ca el sa fie plasat sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile.Procurorii si-au motivat atunci decizia de a-l lasa in libertate pe agresor, sustinand ca, pentru infractiunile de lovire si alte violente, distrugere, tulburarea ordinii si linistii publice si impiedicarea sau ingreunarea circulatiei pe drumurile publice, se poate dispune doar controlul judiciar."Facem precizarea ca, raportat la limitele de pedeapsa ale infractiunilor retinute in sarcina inculpatului, singurele masuri preventive ce pot fi luate in cauza sunt retinerea, si, respectiv, controlul judiciar", se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 2 remis miercuri AGERPRES.Vineri, Parchetul a venit cu noi precizari cu privire la lasarea in libertate a agresorului si a partenerei sale.Astfel, procurorii mentioneaza faptul ca victima - soferul Loganului - nu a dorit sa mearga la INML, in vederea obtinerii unui certificat medico-legal, apreciind ca leziunile suferite sunt superficiale."Intrucat masura preventiva luata fata de cei doi inculpati in cauza a starnit controverse in spatiul public, precizam ca singura infractiune dintre cele retinute in sarcina inculpatilor care ar fi putut determina luarea masurii arestarii preventive este infractiunea de lovire sau alte violente, produsa in modalitatea sanctionata de art. 193 alin. 2 C.pen, respectiv prin producerea de leziuni traumatice persoanei vatamate evaluate prin zile de ingrijiri medicale de cel mult 90 de zile. Constatarea numarului de zile de ingrijiri medicale necesare pentru vindecarea leziunilor traumatice se realizeaza numai de catre medicul legist, prin intocmirea unui certificat medico - legal, stabilirea acestora nefiind lasate la aprecierea procurorului, acesta din urma neavand competente legale in acest sens. Fiind audiata la data de 21.06.2021, persoana vatamata si-a manifestat in mod neechivoc intentia de a nu se deplasa la INML 'Mina Minovici' in vederea obtinerii unui certificat medico-legal, apreciind ca leziunile suferite sunt superficiale", spun procurorii.De asemenea, precizeaza Parchetul, nici sectia de politie in cadrul careia s-a aflat in lucru dosarul penal nu a formulat propunere de arestare preventiva fata de cei doi inculpati, ci de luare a masurii controlului judiciar, apreciind ca masura arestarii preventive nu este legala.