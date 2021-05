Ministerul Justitiei demareaza o noua procedura de selectie a candidatilor pentru functia de procuror european delegat in Romania

"Persoanele interesate sa ocupe o functie de procuror european delegat in Romania isi pot depune candidaturile pana la data de 27 iunie, inclusiv. Colegiul EPPO si-a dat acordul inca din data de 10 februarie pentru sase procurori europeni delegati, propusi de Ministerul Justitiei, din totalul de 15", se arata in anuntul publicat pe site-ul Ministerului Justitiei.Dosarele vor fi analizate de o comisie de selectie, iar rezultatele verificarii vor fi publicate pe site-ul Ministerului Justitiei.Interviul va avea loc in perioada 7 - 9 iulie, dar pot aparea modificari in functie de numarul candidatilor si de modalitatea de desfasurare."Evaluarea candidatilor se face pe baza aspectelor relevante rezultate din sustinerea interviului, din analiza documentelor depuse de catre candidat cu privire la experienta practica relevanta, precum si a altor aspecte verificabile rezultate din activitatea sa profesionala. La finalizarea interviurilor, Comisia de selectie va selecta candidatii pentru ocuparea celor noua posturi de procurori europeni delegati", se precizeaza in anunt.La finalul lunii ianuarie, Ministerul Justitiei anunta ca a selectat sase candidati pentru functia de procuror european delegat in Romania.Este vorba despre Dana-Manuela Ana, Camelia-Elena Grecu, Constantin Irina si Jean-Nicolae Uncheselu - Directia Nationala Anticoruptie, Dana-Cristina Bunea - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Florin Bogdan Munteanu - Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi.Procurorii europeni delegati in Romania vor actiona in numele Parchetului European (EPPO) in statele lor si vor avea aceleasi competente ca procurorii nationali in ceea ce priveste investigatiile, urmaririle penale si trimiterea in judecata.Rolul acestei structuri este de a colabora mai strans in investigarea si urmarirea penala pentru infractiuni care afecteaza bugetul UE, precum: frauda , coruptia, spalarea de bani, frauda transfrontaliera in materie de TVA.Parchetul European este format dintr-un procuror-sef european, un colegiu al procurorilor, procurori europeni delegati si camere permanente.