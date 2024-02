Romania inghetata: Vezi situatia traficului aerian, feroviar si rutier (Video)

"Ploaia care ingheata", fenomen rar intalnit in Romania, dar si conditiile meteo nefavorabile de joi au dat peste cap traficul rutier, aerian si feroviar.

Astfel, 13 trenuri au fost anulate si 6 blocate, iar mai multe curse aeriene care trebuiau sa opereze pe Aeroportul Henri Coanda au fost oprite la sol. De asemenea, pe majoritatea soselelor se circula cu mare dificultate din cauza poleiului.

15:10 - In Prahova 54 de localitati au ramas fara curent electric. Vantul puternic si chiciura au afectat 189 posturi de transformare si 8 linii de medie tensiune.

14:45 - In judetul Giurgiu, cinci linii de medie tensiune erau nealimentate integral, iar sase partial, afectand alimentarea cu energie electrica a 22 de localitati din zonele Adunatii Copaceni, Bolintin Vale, Bolintin Deal, Buturugeni, Vanatorii Mici, Clejani, Marsa, Roata si Buturugeni.

14:20 - In judetul Ilfov, 26 de linii de medie tensiune erau partial sau integral nealimentate, afectand alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din zonele Banesti, Cernica, Otopeni, Tunari, Mogosoaia, Balotesti, Gruiu, Chiajna, Jilava, Dragomiresti, Ciorogarla, Saftica, Bragadiru si 1 Decembrie si Domnesti.

13:50 - 132 de localitati din judetul Buzau nu au, joi, curent electric, dupa ce vantul si chiciura au provocat numeroase defectiuni la reteaua de electricitate.

Ads

Potrivit unei centralizari realizate de responsabilii de la Electrica Buzau, sapte linii de medie tensiune sunt nealimentate total, iar zece linii partial, in total fiind afectate 239 de posturi de transformare.

Gheata si vantul lasa zeci de localitati fara curent electric

13:30 - Trenul Accelerat 1838 si-a reluat calatoria cu 20 km/h tractat cu o locomotiva diesel de ajutor, dupa ce echipele de interventie au taiat si indepartat copacul prabusit pe locomotiva si pe primul vagon, dar si alti copaci cazuti intre statiile Gradinita - Larion - Silhoasa.

12:40 - Tarom a reluat zborurile, insa in conditii de iarna, adica cu intarzieri intre 60 si 90 de minute, din cauza operatiunilor de pregatire ale aeronavelor care implica mai multe etape, specifice conditiilor meteo actuale, a anuntat compania.

Ads

12:30 - Doi stalpi de tensiune s-au prabusit, joi, in Capitala din cauza ghetii. Incidentul a avut loc in Piata Lahovari, anunta Realitatea Tv. Potrivit sursei citate, din fericire, nimeni nu a fost ranit, insa in zona circulatia este blocata.

Cablurile, de Internet si telefonie, aflate intre cei doi stalpi au ajuns la nivelul solului.

Stalpi prabusiti in Capitala din cauza ghetii

12:15 - Politistii rutieri avertizeaza conducatorii auto ca se asteapta ca pe A2 sa se fomeze un strat de polei. De asemenea, si pe A1, la intrarea in Capitala, se va forma o pojghita de polei din cauza racirii vremii, precizeaza autoritatile.

In judetul Ilfov, pe DN Centura Bucuresti s-a imprastiat material antiderapant, dar traficul rutier se desfasoara destul de greu din cauza numarului mare de autovehicule si a carosabilului partial acoperit cu gheata.

12:00 - Centrul INFOTRAFIC informeaza ca pe DN1, in judetul Prahova, pe mai multe tronsoane, vizibilitatea este sub 100 de metri din cauza cetii.

Ads

Se circula in conditii de iarna pe mai multe drumuri nationale din judetele Valcea, Suceava si Bihor se circula in conditii de iarna. Totodata, pe DN 15, in judetul Harghita si DN 17, in judetul Arges, circulatia este ingreunata din cauza unor alunecari de teren.

11:35 - Aproape 40 de localitati din judetul Dambovita erau nealimentate cu energie electrica joi dimineata, in urma conditiilor meteorologice nefavorabile, angajatii Electrica avand nevoie de cel putin 12 ore pentru remedierea defectiunilor.

Potrivit Prefecturii Dambovita, au fost afectate doua linii de inalta tensiune, 11 de medie tensiune si 112 posturi de transformare.

11:20 - Un copac a cazut, joi, peste un vagon al trenului Accelerat 1838, in judetul Bistrita Nasaud. Deocamdata nu exista informatii despre eventualele victime.

Un copac a cazut peste un tren de persoane

Ads

10:25 - In judetul Mures, intre Toplita si Deda, un tren accelerat a ramas blocat de mai bine de 11 ore din cauza caderii a peste 100 de copaci pe sine. Liviu Pescarasu, director CFR Calatori, a declarat la Realitatea TV ca in tren au mai ramas circa 60 de calatori, restul fiind preluati de un autocar aflat in zona. Pescarasu a explicat ca 4 echipe au lucrat timp de mai multe ore pentru a indeparta copacii de pe sine, care, in cadere, au rupt si cablurile de tensiune. Situatia este extrem de complicata pentru ca trenul a ramas blocat in apropiere de raul Mures, iar soseaua este departe si trebuie mers mult pe jos in conditii meteo foarte grele.

De asemenea, circulatia feroviara este foarte dificila si in nordul tarii, intre Vatra Dornei si Ilva Mica unde, de asemenea, un tren accelerat a ramas blocat, dar s-a reusit conectarea lui la o sursa exterioara de curent si trenul a fost incalzit, pana cand echipele chemate sa indeparteze cei 30 de copaci cazuti pe sine, veniti de pe munte, vor fi indeparati.

Ads

10:20 - In judetul Harghita mai multe localitati au ramas fara curent.

10:15 - Joi dimineata, aeroporturile bucurestene Henri Coanda si Baneasa erau operationale, dar existau 17 curse anulate precum si intarzieri de zeci de minute, din cauza procedurilor de degivrare a aparatelor de zbor.

Conform Realitatea TV, 11 dintre curse erau sosiri din tara, iar 6 erau plecari, in special catre destinatii externe, printre care Zurich, Paris sau Roma. De asemenea cursele aeriene de la Praga, Madrid si Damasc nu au ajuns la Bucuresti. Situatia este mai buna pe aeroportul Baneasa unde plecarile merg potrivit calendarului, dar cu intarzieri de minimum 30 de minute.

Compania TAROM a anulat inca de miercuri seara 47 de curse cu destinatii interne si externe intrucat nu erau intrunite conditiile necesare pentru operarea in siguranta a zborurilor, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.

10:00 - Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca pe mai multe drumuri nationale, din cauza temperaturilor scazute si a ploii, s-a format polei, iar pe alte sectoare rutiere sunt conditii de formare a poleiului.

In judetul Ilfov, pe DN Centura Bucuresti s-a imprastiat material antiderapant, dar traficul rutier se desfasoara destul de greu din cauza numarului mare de autovehicule si a carosabilului partial acoperit cu gheata.

Politia rutiera le recomanda conducatorilor auto sa nu porneasca la drum decat daca este absolut necesar, pentru ca orice deplasare, in astfel de conditii meteorologice, implica mari riscuri.