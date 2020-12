Constanta ramane in carantina. Prefect: Vom intensifica controalele, filtrele si legitimarea cetatenilor de pe strada

"Asteptam analiza de risc a DSP Constanta si evident avizul INSP, dar avand in vedere ca nu s-a inregistrat o scadere semnificativa a ratei de incidenta, care in momentul de fata este la un platou de 10,5 - 10,8? si mai mult ca sigur masura carantinei zonale pentru municipiul Constanta o sa se prelungeasca. Avand in vedere masurile adoptate pentru impiedicarea raspandirii virusului si care se vor intensifica in perioada urmatoare, si faptul ca mare parte a populatiei a raspuns pozitiv la aceste masuri, respectand regulile, avem toate motivele sa fim optimisti, in perspectiva", a declarat Silviu Cosa, pentru Agerpres.In context, prefectul judetului Constanta a mai afirmat ca va fi necesara adoptarea a noi masuri de preventie, in continuare, pentru a monitoriza circulatia populatiei la limita zonei de carantina."Intentionam ca odata cu prelungirea carantinei in municipiul Constanta sa intensificam si controalele, filtrele si legitimarea cetatenilor de pe strada. Marea parte a oamenilor s-au obisnuit sa respecte aceste reguli, pe care nimeni nu le iubeste si nu le doreste dar, din pacate, din cauza unei foarte mici parti a populatiei, va trebui sa producem anumite inconveniente tuturor, pentru ca un filtru rutier la iesirea din Constanta spre localitatea Valu lui Traian ii va intarzia pe toti, nu doar pe cei care nu respecta regulile sau care nu au ce sa caute acolo sau care nu si-au completat declaratia corect. Imi pare rau pentru inconvenientele de acest gen, dar ele se vor produce pentru ca aparent ne dorim neaparat sa avem filtre care sa blocheze circulatia, astfel incat trebuie sa intelegem ca trebuie sa respectam masurile hotarate", a spus prefectul.Prefectul a mai anuntat ca deplasarea la sectiile de votare, duminica, se poate face fara completarea declaratiei pe propria raspundere, in baza cartii de identitate.Joi, rata incidentei in municipiul Constanta comunicata de DSP este de 10,54%, iar pentru judet de 7,15%, fiind cel mai ridicat nivel din tara.