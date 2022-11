Avertismentul unui șerif din Arizona privind tentativele de intimidare asupra alegătorilor americani VIDEO

Autorităţile locale dintr-un comitat din Arizona, în vestul SUA, au anunţat luni că au întărit măsurile de securitate cu ocazia alegerilor de marţi, la jumătatea mandatului, promiţând "toleranţă zero" faţă de tentativele de intimidare a alegătorilor, relatează AFP.

"Dacă alegeţi să încălcaţi legea, am mai multe celule care vă aşteaptă", a declarat şeriful comitatului Maricopa, Paul Penzone, într-o conferinţă de presă luni.

Alegătorii americani sunt chemaţi marţi la urne, în cadrul unor alegeri cruciale, să reînnoiască componenţa Camerei Reprezentanţilor, o treime din Senat şi numeroase funcţii pe plan local, precum guvernatorii.

În jurul acestui comitat cu 4,5 milioane de locuitori se concentrase o mare parte din acuzaţii - respinse - de fraudă electorală în 2020 în acest stat unde Joe Biden l-a devansat pe Donald Trump.

De atunci, neîncrederea faţă de sistemul de vot nu a făcut decât să crească în rândul membrilor Partidului Republican din regiune, iar principalii săi candidaţi locali aderă la acuzaţiile de fraudă pe care Donald Trump le propagă de atunci, când a pierdut alegerile prezidenţiale, în pofida numeroaselor probe care demonstrează contrariul.

Aceasta nu a împiedicat observatori mascaţi, dintre care unii înarmaţi, să se învârtă în jurul urnelor în care se depun buletine ale votului anticipat cu scopul, potrivit lor, să împiedice umplerea urnelor cu buletine introduse ilegal.

Paul Penzone a declarat că va desfăşura agenţi în civil pentru a păzi birourile de votare şi a proteja transferul urnelor. "Nu m-am gândit niciodată în viaţa mea că vom institui bariere fizice, garduri şi sârmă ghimpată pentru a proteja o clădire unde are loc o votare liberă", a afirmat el.

Secretarul de stat local Katie Hobbs, responsabilă de buna desfăşurare a alegerilor în Arizona, a spus că se aşteaptă la posibile renumărări ale buletinelor şi la recursuri legale de contestare a rezultatelor.

