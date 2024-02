Fost consilier al lui Donald Trump, despre realegerea fostului președinte: „Ar încerca să scoată SUA din NATO”

În timp ce aliaţii SUA se resimt după comentariile din weekend ale lui Donald Trump care a încurajat Rusia să atace aliaţii europeni dacă nu îndeplinesc obiectivele de contribuţie la bugetul NATO, mai mulţi foşti consilieri ai lui Trump avertizează în cartea „The Return of Great Powers” că fostul preşedinte va încerca să retragă oficial SUA din alianţa NATO dacă va câştiga un al doilea mandat, transmite CNN.

În cartea "The Return of Great Powers", care va fi publicată pe 12 martie, un fost oficial american de rang înalt, care a lucrat la nivel înalt atât în administraţia Trump, cât şi în cea a lui Biden, spune că, dacă Trump îl va învinge pe preşedintele Joe Biden în noiembrie, "SUA vor ieşi din NATO".

"NATO ar fi cu adevărat în pericol", a fost de acord John Bolton, fostul consilier pentru securitate naţională al lui Trump. "Cred că ar încerca să iasă." Dispreţul lui Trump faţă de angajamentele de securitate ale SUA se extinde şi la acordurile de apărare reciprocă cu Coreea de Sud şi Japonia, mi-a spus generalul în retragere John Kelly, care a fost şeful de cabinet al lui Trump la Casa Albă.

Ads

"Ideea este că el nu a văzut absolut niciun rost în NATO", a spus Kelly în carte. "El era pur şi simplu categoric împotriva faptului de a avea trupe în Coreea de Sud, din nou, o forţă de descurajare, sau de a avea trupe în Japonia, o forţă de descurajare".

"El credea că (Vladimir) Putin era un tip de treabă şi Kim (Jong Un) era un tip de treabă, că am împins Coreea de Nord într-un colţ", şi-a amintit Kelly. "Pentru el, era ca şi cum i-am fi provocat pe aceşti tipi. 'Dacă nu aveam NATO, atunci Putin nu ar fi făcut aceste lucruri'".

Membrii de rang înalt ai administraţiei cu care am vorbit pentru carte au detaliat, de asemenea, modul în care Trump a fost aproape de a retrage SUA din alianţă, care este un fundament cheie al securităţii occidentale împotriva Rusiei, în primul său mandat şi avertizează că este posibil să meargă mai departe într-un al doilea mandat.

"Democraţii şi cei care strâng perle în presă par să fi uitat că am avut patru ani de pace şi prosperitate sub preşedintele Trump, dar Europa a văzut moarte şi distrugere sub Obama-Biden şi acum mai multă moarte şi distrugere sub Biden", a declarat pentru CNN purtătorul de cuvânt al campaniei lui Trump, Jason Miller.

"Preşedintele Trump i-a determinat pe aliaţii noştri să îşi mărească cheltuielile NATO cerându-le să plătească, dar Joe Biden s-a întors să îi lase să profite de contribuabilul american. Când nu-ţi plăteşti cheltuielile de apărare nu poţi fi surprins că ai parte de mai mult război".