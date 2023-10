Joe Biden merge în Israel cu „întrebări dificile”. Programul complet al președintelui american

Purtătorul de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate, John Kirby, a oferit o actualizare a itinerariului planificat al preşedintelui Biden la aterizarea la Tel Aviv, miercuri dimineaţă. El anunţă că preşedintele american va pune şi ”întrebări dificile”, în complicatul context din regiune. De asemenea, potrivit mai multor surse, accentul în timpul vizitei va fi pus pe gestionarea unei situaţii complicate şi mai puţin pe asigurarea unor rezultate clare.

Potrivit BBC, în primul rând, Biden se întâlneşte cu premierul israelian Netanyahu într-o "întâlnire bilaterală restrânsă foarte mică".

Apoi se va întâlni cu cabinetul de război israelian.

În continuare, Biden "va avea ocazia să se întâlnească cu unii dintre primii respondenţi israelieni care se pun cu curaj în pericol ca răspuns la aceste atacuri Hamas".

Urmează o întâlnire cu familiile care şi-au pierdut persoane dragi sau ai căror apropiaţi sunt ţinuţi ostatici, iar Biden va face declaraţii publice, urmate de o scurtă întâlnire cu preşedintele israelian Herzog.

Biden "va pune întrebări dificile", a declarat Kirby.

"Le va pune ca un prieten, ca un adevărat prieten al Israelului, dar va pune şi unele întrebări", a adăugat el.

"Preşedintele intenţionează să vorbească atât cu preşedintele Mahmoud Abbas, cât şi cu preşedintele Sisi în zborul spre casă", spune Kirby.

Oficialii minimalizează aşteptările privind rezultatele călătoriei scurtate a lui Biden

Potrivit CNN, atunci când preşedintele Joe Biden va ateriza în Israel, accentul va fi pus pe gestionarea unei situaţii complicate şi mai puţin pe asigurarea unor rezultate clare, potrivit a două surse apropiate de acest subiect.

Ads

Este un semnal clar al Casei Albe care încearcă să gestioneze aşteptările, după ce o parte importantă a călătoriei a fost abandonată în ultimul moment.

Prezenţa lui Biden, care pune preţ pe diplomaţia personală, este menită să arate solidaritate cu cei mai apropiaţi aliaţi ai Statelor Unite şi să descurajeze actorii necinstiţi din regiune să deschidă un al doilea front în război.

Însă anularea bruscă, marţi seară, a unui important summit cu liderii arabi în Iordania a reprezentat o provocare suplimentară pentru preşedinte, care spera să se întoarcă în SUA după ce a stabilit cu fermitate o cale de intrare a ajutorului umanitar în Gaza.

Vizita în Israel implică riscuri semnificative - atât fizice, cât şi politice - cu un conflict activ şi informaţii asimetrice.

Explozia de marţi de la un spital din Gaza, despre care oficialii palestinieni spun că s-a soldat cu sute de morţi, a dus la o informare de ultim moment a consilierilor de securitate naţională ai preşedintelui şi la o convorbire telefonică cu secretarul de stat Antony Blinken, care se află încă în călătorie în Orientul Mijlociu, pentru a evalua informaţiile disponibile.

Ads

Dar nu s-a tras nicio concluzie cu privire la cine a fost în spatele atacului, a aflat CNN, preşedintele instruindu-şi echipa să continue evaluarea informaţiilor disponibile.

Explozia - care a dus la anularea unui summit între Biden şi liderii arabi în Iordania - a fost întotdeauna văzută ca un risc posibil şi, într-o anumită măsură, chiar probabil, al unei astfel de vizite, iar echipa preşedintelui a ajuns la concluzia că meritele călătoriei au depăşit aceste riscuri.

Chiar dacă au apărut afirmaţii contradictorii cu privire la cine a fost responsabil pentru explozia devastatoare de la spitalul din Gaza, iar a doua parte a călătoriei lui Biden a fost abandonată cu totul, mai multe surse au declarat pentru CNN că cei mai importanţi consilieri ai preşedintelui nu au fost nici pe departe pe punctul de a anula marţi partea din Israel a călătoriei.

"Nu am fi făcut această călătorie dacă nu am fi crezut că o putem face într-un mod sigur şi eficient pentru preşedinte", a declarat purtătorul de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate, John Kirby, reporterilor de pe Air Force One în drum spre Tel Aviv.

În ciuda discuţiilor în curs cu Israelul şi alţi parteneri, sursele au minimalizat aşteptările ca vizita să aibă ca rezultat imediat un acord privind refugiaţii sau eliberarea ostaticilor americani aflaţi în custodia Hamas.

Ads