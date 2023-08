Candidatul republican la președinția SUA care vrea să-i dea Rusiei Ucraina și Chinei Taiwanul. „Scopul nostru n-ar trebui să fie ca Putin să piardă” VIDEO

Unul dintre candidații republicani pentru nominalizarea la alegerile prezidențiale din 2024, omul de afaceri Vivek Ramaswamy, a declarat vineri, 18 august, că politica externă a SUA ar trebui să-și concentreze eforturile mai mult pe ruperea oricăror alianțe militare dintre Rusia și China și pentru a învinge Putin și Rusia în Ucraina.

Când a fost întrebat la CNN despre comentariile sale anterioare privind posibilitatea de a permite Rusiei să păstreze părți din Ucraina „ca parte a unei modalități de rezolvare a conflictului”, Ramaswamy a spus că declarațiile sale au fost scoase din context.

„Omiteți părți din această înțelegere”, a spus el. „Cred că administrația Biden este atât de încăpățânată de ideea de a-l determina pe Xi Jinping să-l renunțe pe Vladimir Putin, ceea ce cred că trebuie să facem este să-l facem pe Vladimir Putin să-l renunțe la Xi Jinping”, a spus el. În calitate de președinte „voi vizita Moscova și voi scoate Rusia din alianța sa militară cu China. Alianța militară Rusia-China este cea mai mare amenințare militară cu care ne confruntăm astăzi,” a spus Ramaswamy

Candidatul republican la președinția SUA Vivek Ramaswamy are un plan nebunesc pentru a obține dominația globală a SUA: cedarea teritoritoriilor altor țări.

Vivek Ramaswamy este deja atacat pentru declarațiile sale că ar lăsa China să invadeze Taiwan după 2028 dacă ar fi ales. Acum, candidatul prezidențial crede că Rusiei ar trebui să i se permită să păstreze părțile pe care le ocupă în prezent în Ucraina.

„Scopul nostru nu ar trebui să fie ca Putin să piardă. Scopul nostru ar trebui să fie ca America să câștige”, a declarat Ramaswamy pentru CNN joi seară, 17 august.

Ramaswamy a spus că implicarea SUA în Ucraina întărește alianța militară Rusia – China – și singura modalitate de a rupe acea alianță și de a aduce Rusia de partea americană este să-i oferi lui Vladimir Putin ceea ce își dorește.

During my interview with Ramaswamy, he reiterated his position that he would allow Putin to keep parts of Ukraine, block Ukraine from joining NATO and even visit Putin in Moscow. The GOP contender added: “Our goal should not be for Putin to lose.” pic.twitter.com/80jdtV3XBj