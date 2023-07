Andrew Tate povestește ce a pățit în arest la București: “Nu mi s-a spus de ce sunt arestat pentru că era 29 decembrie și erau sărbători!“

Milionarul Andrew Tate a vorbit, într-un interviu acordat celebrului Tucker Carlson, despre perioada petrecută în inchisoare si despre acuzatiile care i se aduc.

Acesta a dezvăluit că a trăit o experiență interesantă după gratii.

“Nu o să mint să spun că a fost ușor. A fost greu, mai ales din cauza nesiguranței, mai ales în situația în care înainte de Anul Nou am fost ridicat pur și simplu fără acuzații. Întrebam paznicii cât voi sta acolo și cineva mi-a zis că probabil doi ani, am crezut ca o să rămân acolo câțiva ani. Cred că închisoarea e o experiență diferită când știi că ești nevinovat. Era un tip condamnat pentru crimă care zicea da, sunt aici pentru ca am omorât pe cineva. Pot sa accepți pedeapsa când faci o crimă, dar când de fapt nu ai făcut nimic greșit, închisoarea este un calvar“, a afirmat britanicul acuzat de proxenetism, conform romaniatv.net.

“Inițial nu, așa că pentru primele două săptămâni nu mi s-a spus în engleză de ce sunt arestat pentru că am fost ridicat pe 29 decembrie când erau sărbători. Dacă sunteți destul de naivi ca să credeți că există băieți buni și băieți rai în războaie vă înșelați. Și vă înșelați dacă spuneți că acei băieți răi sunt nebuni, că cei buni își doresc libertate, trebuie să cercetezi mai bine ce se întâmplă. Ei cred că există o echipă complet bună și una rea, că una e nebună pentru că e rea“, a mai spus el.

Andrew Tate și fratele său au stat 92 de zile după gratii, după care au fost plasați sub control judiciar.

Ads