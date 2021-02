Drama Gabrielei Sabatini, cea mai frumoasa jucatoare de tenis a anilor 1990

Frumoasa argentinianca a castigat turneul de Grand Slam de la US Open, in 1990, dupa o finala cu Steffi Graf, si a jucat finala de la Wimbledon anul urmator, tot impotriva jucatoarei din Germania, fiind la doua puncte de castigarea acelui joc.Etalon al frumusetii in tenis, Sabatini a urcat pana pe locul 3 mondial, lasand in urma o armata de fani. S-a lasat de tenis la doar 26 de ani, intrucat nu mai gasea motivatia necesara pentru a merge mai departeGabriela Sabatini isi imparte timpul intre resedintele sale din Buenos Aires si Miami, dar locuieste si in Elvetia, unde are de asemenea o proprietate.Desi a fost una dintre sex-simbolurile anilor 1990 si este si acum o femeie ravnita, deoarece si-a pastrat frumusetea, Gabriela nu a reusit sa-si intemeieze o familie si sa aiba un copil.A bifat relatii cu barbate frumosi si celebri, unele asumate, precum cele cu Ricky Martin, Michael Bolton, Frank Unkelbach, Donald Trump sau Guillermo Roldan, altele mai putin recunoscute, cu Leo Montero, Howard Carpendale, Mickey Rourke, Henri Leconte sau Printul Albert de Monaco , dar niciuna nu s-a finalizat cu o casatorie."Imi place mult sa calatoresc. Imi place sa traiesc un mod de viata sanatos, sa gatesc sanatos si sa citesc. Iubesc sa inot, sa merg cu bicicleta si sa fac jogging si recent mi-am descoperit pasiunea pentru cafea. In Miami, carantina nu e stricta, dar am stat mai mult in apartament, am preferat sa nu ma expun. Nu cred ca voi fi antrenoare, dar voi oferi un sfat atunci cand imi este cerut", a declarat fosta jucatoare pentru cotidianul argentinian Clarin.Mai puteti citi: