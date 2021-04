Romania - Italia, meciul al treilea in "Billie Jean King Cup". Tricolorele forteaza minunea LIVETEXT

Pentru prima intalnire a zilei, de la ora 14.00, capitanul jucator Monica Niculescu a ales s-o inlocuiasca pe Irina Bara cu Elena-Gabriela Ruse (23 de ani, 168 WTA ). Aceasta se va duela cu Jasmine Paolini (104 WTA), care la randul ei i-a luat locul Martinei Trevisan.Desfasurarea LIVE a meciului Ruse - Paolini:*Ruse isi face serviciul, 3-1.*2-1 pentru romanca.*2-0 Ruse.*Gabriela Ruse conduce cu 1-0 in setul al treilea.*6-3 Ruse, meciul intra in set decisiv.*5-3, Paolini nu renunta.*5-2 pentru romanca.*5-1, Ruse se apropie de setul decisiv.*4-1 pentru Ruse, renasc sperantele Romaniei.*Romanca se distanteaza, 3-1.*2-1 Ruse, care se agata de ultima sansa a Romaniei.*Paolini egaleaza, 1-1.*Ruse incepe bine setul al doilea si conduce cu 1-0.*6-1 pentru Paolini, Italia e la un singur set de calificare.*5-1, Ruse e depasita de adversara la toate capitolele.*4-1 pentru Paolini.*Paolini face break si se desprinde, 3-1.*2-1 pentru italianca.*Romanca egaleaza dupa un ghem foarte lung, 1-1.*Paolini a servit prima si conduce cu 1-0.Vineri, in prima zi a meciului Romania - Italia, Irina Bara (132 WTA) a fost invinsa de Elisabeta Cocciaretto (111 WTA), scor 6-1, 6-4, iar Mihaela Buzarnescu (137 WTA) a pierdut in trei seturi, scor 6-2, 2-6, 7-6 (7/5) cu Martina Trevisan (99 WTA).