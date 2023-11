Un distrugător american a doborât o dronă lansată înspre navă în Marea Roșie. Rebelii huthi susținuți de Iran au revendicat atacul

O navă de război americană a deschis focul şi a distrus o dronă provenind din Yemen care o viza, la Marea Roşie, a confirmat Pentagonul, relatează AFP.

Departamentul american al Apărării nu precizează cine a lansat drona, însă un reprezentant de rang al rebelilor huthi, o mişcare susţinută de către Iran, a declarat că drona le aparţine.

”La 15 noiembrie, în apele internaţionale ale Mării Roşii, echipajul (distrugătorului) USS Thomas Hudner (de clasa Arleigh Burke) a tras asupra unei drone care venea din Yemen şi se îndrepta către navă”, a anunţat miercuri într-un comunicat Pentagonul.

”Echipajul a doborât drona”, anunţă Pentagonul, care precizează că incidentul nu s-a soldat cu victime sau pagube,

De la începutul războiului dintre Israel şi Hamas, la 7 octombrie, rebeli huthi au revendicat mai multe atacuri cu dornă şi rachetă din Yemen.

This afternoon, USS Thomas Hudner (DDG-116) Arleigh Burke-class destroyer of #USNavy shot-down a Waeed (#Iranian built Shahed-136) suicide drone of the #Iran's #Houthi terrorists which was flying from #Yemen toward #Eilat, southern #Israel. pic.twitter.com/1BG3tWrXTY