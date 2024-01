Cartierul din București în care s-a pierdut 10 la sută din suprafaţa spaţiului verde în favoarea pavelelor şi bordurilor

Viceprimarul Sectorului 3, Lucian Judele, spune că în cartierul Titan, pe parcursul ultimelor trei mandate, s-a pierdut 10% din suprafaţa spaţiului verde în favoarea pavelelor şi bordurilor.

Precizările au fost făcute, duminică, în cadrul evenimentului de lansare a candidaturii sale pentru Primăria Sectorului 3, ca reprezentant al USR.

"Ştiţi cât spaţiu verde a măcelărit în cele trei mandate domnul primar care nu mai poate de dragul copacilor? Doar în cartierul Titan a măcelărit mai bine de 10% din suprafaţa spaţiului verde. Raportaţi această cifră la nivelul Sectorului 3 şi o să vedeţi câte parcuri IOR a măcelărit acest domn primar. E simplu de calculat", a spus Judele.

Ulterior, în cadrul unei declaraţii acordate presei, el a explicat că această suprafaţă a fost calculată cu ajutorul unor experţi independenţi, dar că măsurătorile vor continua la nivelul întregului sector.

"Împreună cu nişte experţi independenţi, am început să măsurăm spaţiul verde pierdut în Sectorul 3. Am terminat de măsurat în cartierul Titan şi avem aceste prime cifre: 10 la sută din suprafaţa spaţiului verde. Urmează să măsurăm cartier cu cartier şi să vă dăm cifra exactă pe tot Sectorul 3, (...) de la începutul primului mandat al domnului Negoiţă până astăzi. (...) Toate blocurile din Sectorul 3 au pierdut mai bine de 10% din suprafaţa verde a grădinilor pe care domnul primar o numeşte pământ negru şi nu suprafaţă verde. S-au făcut acele trotuare unde au betonat copacii, copaci care au murit şi au dispărut, în locul lor fiind plantate nişte nuiele, pe bulevarde, (...) să atragă atenţia şi să se branduiască într-un apărător al spaţiilor verzi, deşi se vede clar că dânsul nu iubeşte spaţiile verzi. (...) Nu este deloc un iubitor al spaţiilor verzi", a precizat Judele.

El i-a reproşat primarului Sectorului 3, Robert Negoiţă, şi faptul că au fost alocate 150 de milioane de euro pentru reabilitarea Halei Laminor, bani care ar fi putut fi folosiţi pentru construirea a trei spitale.

"În Sectorul 3 am fi putut construi trei spitale, am fi putut construi un spital de cardiologie, un spital de interne, o clinică de dezintoxicare, pentru că nu sunt locuri în Bucureşti, dar domnul primar preferă ca cele 150 de milioane de euro să le îngroape la Hala Laminor unde, lipit, familia Negoiţă pregăteşte un nou complex imobiliar. 150 de milioane din banii noştri, în loc să meargă către trei spitale, merg către ridicarea preţului, artificial, al apartamentului pe care familia Negoiţă îl va vinde lângă Hala Laminor. Aşteaptă să scape un pic de mine de acolo ca să poată folosi utilajele primăriei, betonul primăriei, angajaţii primăriei, aşa cum a mai făcut şi altă dată. Când l-am prins, am făcut o plângere penală. Plângere penală, care, ce să vezi, a trecut prin mâna unor comisari care, rând pe rând, ies la pensie sau sunt transferaţi în alte judeţe. Şi acel dosar zace şi astăzi într-un sertar la Secţia 13 de poliţie, Sector 3", a spus Lucian Judele.