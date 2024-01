Adevărul despre starea de sănătate a lui Traian Băsescu. Ce se întâmplă cu fostul președinte al României

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, în prezent europarlamentar, a ajuns la spital din cauza gripei, însă afecțiunile sale mai vechi i-au determinat pe medici să-l țină o vreme sub supraveghere.

Medicii l-ar fi diagnosticat cu gripă, însă, după ce l-au supus unor investigații, au decis să-l interneze.

Starea de sănătate a lui Băsescu nu pare a fi totuși foarte bună. Dumitru Dragomir a dezvăluit că acesta nu tocmai ok.

„Îi doresc sănătate multă fostului preşedinte Traian Băsescu, e în spital şi am auzit că este destul de rău. E rău cu plămânii. Am auzit că e băgat pe oxigen, nu ştiu dacă e intubat. Am auzit că e rău. Îi doresc sănătate, că văd că toată lumea l-a plesnit pe unde a apucat”, a spus Dumitru Dragomir la Fanatik.

În urmă cu 10 ani, Traian Băsescu a fost diagnosticat și cu emfizem pulmonar. Pe lângă problemele pe care le are cu hipertensiunea, fostul președinte al României ar suferi și de ateroscleroză,