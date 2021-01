Sistemul de energie din sud-estul Europei, separat de restul continentului, in timpul avariei de curent care a afectat si Romania. A fost declansata o investigatie europeana

Practic, Europa a fost impartita in doua, intre ora 15.05, momentul producerii incidentului, si 16.08, cand sistemul a revenit la normal, scrie Hotnews.ro ENTSO-E mai spune ca a fost inregistrata o scadere temporara a frecventei de aproximativ 200 mHz.Ministrul Energiei a anuntat ca sistemul energetic national functioneaza in parametri normali dupa ce o avarie a afectat vineri, 8 ianuarie, reteaua de transport al energiei electrice in mai multe regiuni din nord-vestul tarii.Compania Transelectrica a precizat ca s-a produs un incident la nivelul retelei electrice de transport europene interconectate, care a condus la declansarea mai multor echipamente din retelele electrice de transport atat din Romania, cat si din alte tari.O problema de sistem a provocat, vineri dupa-masa, in jurul orei 15.00, mari probleme de alimentare cu energie in judetele din nord-vestul tarii. Au fost afectate cel putin sase judete, fiind o problema de alimentare cu energie fara precedent in ultimii 30 de ani.Transelectrica a spus ca s-a produs un incident la nivelul retelei electrice de transport europene interconectate, care a condus la declansarea mai multor echipamente din retelele electrice de transport atat din Romania, cat si din alte tari.Intreruperile de curent au afectat industria, dar si populatia. Lucrarile pentru sincronizarea sistemelor au durat aproape o ora, iar realimentarea populatiei aproape doua ore.Romania se interconecteaza cu Europa prin Ungaria. Potrivit datelor Transelectrica, in momentul producerii incidentului, Romania exporta energie. Dupa producerea incidentului, Romania a inceput sa importe, fiind reluate exporturile dupa ce sistemul a fost adus la conditii normale de functionare.CITESTE SI: