Opulența extremă a trenului blindat cu care călătorește Putin. Modernizarea sa costă peste 70 de milioane de euro FOTO

Fotografii noi dezvăluie opulența de care se bucură Vladimir Putin în timp ce călătorește cu trenul său de lux blindat către numeroasele reședințe din Rusia.

După cum dezvăluie site-ul de investigație Dossier Center, legat de opozantul rus exilat și fostul oligarh Mihail Hodorkovski, în cooperare cu CNN, vagoanele prezidențiale ale trenului blindat al lui Putin includ o zonă de relaxare cu echipamente speciale, o sală de sport și un salon de înfrumusețare.

You might be a dictator if … you travel in an armored train.

Putin’s cost $75m & has a gym, hamam & “cosmetology office” (read: botox), leaked docs show.

He’s been using it more since the invasion because it’s harder to track https://t.co/aDJVrCn2Xo pic.twitter.com/z0Rq6tujzg