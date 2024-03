Fosta actriţă porno Stormy Daniels vorbește despre relația cu Trump. „Când l-am cunoscut spunea că nu voia să fie preşedinte” VIDEO

Fosta actriţă porno Stormy Daniels prezintă, într-un documentar difuzat luni, 18 martie, versiunea sa a unei presupuse relaţii cu Donald Trump, în 2006, care a condus în aprilie la un proces penal împotriva fostului preşedinte american, relatează AFP.

Filmul Stormy, difuzat pe platforma Peacock a grupului NBCUniversal, spune timp de aproape două ore, cu ajutorul unor montaje ale unor interviuri şi imagini de arhive, povestea lui Stephanie Clifford.

Această fostă stripteuză şi actriţă de filme pornografice supranumită Stormy Daniels a devenit o celebritate din cauza consecinţelor judiciare şi politice ale unei legături cu Donald Trump.

Miliardarul neagă orice relaţie cu ea.

„Când l-am cunoscut pe Trump (în 2006), îmi spunea că nu voia să fie preşedinte niciodată”, povesteşte Clifford în fragmente din acest documentar realizat de către Sarah Gibson şi produs de către Erin Lee Carr, regizoarea unui film despre cântăreaţa Britney Spears.

