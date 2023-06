Anca Țurcașiu, singură la mare. Artista de 53 de ani și-a etalat trupul pe litoral FOTO

Anca Țurcașiu, una dintre cele mai îndrăgite vedete din lumea artistică de la noi, a divorțat în urmă cu trei ani, după un mariaj care a durat mai bine de 20 de ani.

Cântăreața a recunoscut că este singură, dar dispusă la o nouă relație de iubire, însă până să își găsească pe cineva a plecat în vacanță pe litoral.

Ea se declară mare amatoare de soare și mare, drept pentru care ar vrea să petreacă cât mai mult timp în locuri exotice, precum Thailanda, unde a fost plecată o lună de zile în această iarnă.

Anca Țurcașiu (53 de ani) nu mai mănâncă de la 20 de ani carne, iar între timp a eliminat și alte produse din alimentația ei zilnică.

Anca Țurcașiu a declarat în podcastul Adinei Alberts că nu a fost niciodată o mare amatoare de carne, iar la 20 de ani a scos definitiv acest produs din regimul ei.

"Eu la 20 de ani am renunțat să mănânc carne, mie nu mi-a plăcut carnea de când mă știu.

Mama m-a forțat să mănânc carne, toată copilăria a fost un chin pentru mine. Când am plecat de acasă la 20 de ani, am renunțat natural. Nu a fost vorba că e nesănătos sau că iubesc animalele, iubesc animalele, dar nu am avut o problemă din asta", a declarat Anca Țurcașiu.

