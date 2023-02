Intoxicare lansată în toiul nopții de Rusia: Ucraina se pregătește să atace Transnistria. Autoritățile din Chișinău fac apel la calm

Ministerul rus al Apărării a transmis un comunicat în dimineața zilei de joi, 23 februarie, în jurul orei 5.00, în care reclamă faptul că Ucraina s-ar pregăti să atace Transnistria.

“Potrivit informațiilor disponibile, în viitorul apropiat regimul de la Kiev pregătește o provocare armată împotriva Transnistriei, care va fi efectuată de unități ale forțelor armate ale Ucrainei, inclusiv cu implicarea grupării naționaliste Azov.

Ca pretext pentru invazie, este planificată organizarea unei presupuse ofensive a trupelor ruse de pe teritoriul Transnistriei.

Pentru a face acest lucru, sabotorii ucraineni care participă la invazia înscenată vor fi îmbrăcați în uniforma personalului militar al Forțelor Armate ale Federației Ruse.

BREAKING: Russia's defense ministry says that "in the near future" #Ukraine plans to stage an "armed provocation" against Transnistria, Moldova.

Meaning #Russia is planning to attack and invade #Moldova and blame Ukraine

Really need a new playbook there #FckPutin pic.twitter.com/M8MjhVZi8r