Slovacia a furnizat Ucrainei, în secret, sistemul de apărare aeriană S-300. Anunțul a fost făcut de premierul Eduard Heger.

”Aș dori să confirm faptul că Slovacia a furnizat Ucrainei un sistem de apărare aeriană S-300. Națiunea ucraineană își apără cu curaj țara suverană și ne apără și pe noi. Este de datoria noastră să ajutăm, nu să stăm pe loc și să ignorăm pierderea de vieți omenești sub agresiunea Rusiei”, a transmis premierul Slovaciei pe Twitter.

Acesta este unul dintre cele mai importante ajutoare oferite Ucrainei. Președintele Volodimir Zelenski a cerut de mai multe ori arme care să permită apărarea aeriană a țării.

I would like to confirm that #Slovakia has provided #Ukraine with an air-defence system S-300. #Ukrainian nation is #bravely defending its sovereign country and us too. It is our duty to help, not to stay put and be ignorant to the loss of human lives under #Russia’s agression.