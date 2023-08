Ce greșesc analiștii „realiști“ în legătură cu contraofensiva Ucrainei

Războiul ruso-ucrainean se referă la teritoriu. Rusia vrea să finalizeze ocuparea regiunilor Lugansk, Donețk, Zaporojie și Herson; Ucraina încearcă să elibereze toate teritoriile ocupate, inclusiv Crimeea. Acesta este ceea ce teoreticienii jocului numesc un „joc cu sumă zero” – ceea ce unul câștigă, ceilalți trebuie să piardă.

Această caracteristică a războiului explică de ce un rezultat negociat este atât de greu de obținut, de ce luptele actuale contează atât de mult și de ce cei care comentează războiul petrec atât de mult timp privind hărțile, susține Lawrence Freedman, profesor emerit de studii de război la King's College din Londra, în The New Statesman.

O altă trăsătură a războiului este că teritoriul care este apărat energic este greu de eliberat. Terenul pe care forțele ruse îl apără în prezent a fost cucerit în mare parte în prima lună a războiului. De atunci, au cedat mult mai mult decât au luat. Rușii au depus efort și resurse enorme în ofensivele lor din aprilie 2022, dar ceea ce a fost câștigat, în ciuda costului enorm de mare, a fost limitat – mai ales că au făcut orașele una cu pământul în acest proces. Acesta a fost cazul celei mai recente ofensive, care a durat din ianuarie până în iunie, în timpul căreia au distrus orașele din est Soledar și Bahmut. Dar a eșuat în mare parte în altă parte.

Ads

Ofensivele ucrainene au avut mai mult succes atunci când s-au confruntat cu forțele rusești foarte puțin răspândite și se confruntă cu dificultăți logistice și de comandă; le-a fost mai greu să avanseze împotriva apărării rusești bine pregătite. Acesta este motivul pentru care există atât de multă anxietate în jurul ofensivei ucrainene.

Deși comandanții ucraineni ar fi putut spera că afluxul de vehicule de infanterie și tancuri occidentale ar fi făcut posibilă o străpungere timpurie a liniilor rusești, așa cum remarcau în luna martie Franz-Stefan Gady și Michael Kofman, a fost întotdeauna puțin probabil ca puterea de luptă să fie suficientă pentru a evita această fază de uzură.

O operațiune comparabilă planificată de americani ar fi folosit superioritatea lor aeriană pentru a crea un „mediu permisiv". Inamicul ar fi fost atât de zdruncinat de zile întregi de lovituri aeriene, încât ar fi fost incapabil să facă față odată ce armata s-ar fi deplasat împotriva sa. Generalul și strategul australian în retragere Mick Ryan ne-a reamintit că Războiul din Golf din 1991 a început cu o campanie aeriană de 42 de zile, care a implicat peste 100.000 de zboruri, înainte de începerea operațiunilor terestre. Iar în invazia Irakului din 2003 au fost folosite 1.800 de avioane de luptă și de sprijin.

Ads

Ucraina nu se bucură de niciun avantaj aerian. Înainte ca acest război să se termine, ar putea primi avioane de luptă americane F-16, dar nu la timp pentru ofensiva actuală. Prin urmare, are nevoie de o strategie diferită de cea care s-ar potrivi cu naturalețe Pentagonului.

Sortită eșecului?

Profesorul de la Harvard Graham Allison se așteaptă la puține câștiguri teritoriale. El observă dificultățile cu care se confruntă ambele părți în depășirea apărării hotărâte și în mobilizarea „forțelor ofensive cu un avantaj de trei la unu pentru a forța o breșă”. Întrucât Rusia ocupă în prezent 17% din teritoriul Ucrainei și observând ritmul actual de avans al Ucrainei, Allison a concluzionat că va dura încă 16 ani pentru ca totul să fie recapturat.

Christopher Layne de la Texas A&M University, împreună cu Benjamin Schwarz, au trecut în revistă toate explicațiile standard despre motivul pentru care războiul este de fapt vina SUA și a concluzionat că negocierile sunt răspunsul, deoarece Ucraina nu poate să-și recupereze tot teritoriul.

Ads

John Mearsheimer, de la Universitatea din Chicago, care s-a remarcat prin faptul că a acuzat Occidentul că l-a determinat pe Putin să intre în război, a mers mai departe. El a afirmat că Rusia „va câștiga în cele din urmă războiul", nu prin cucerirea întregii Ucraine, ci prin anexarea unei „mari porțiuni din teritoriul ucrainean, transformând în același timp Ucraina într-un stat de rezervă disfuncțional". Va putea obține această „victorie urâtă" deoarece, chiar dacă ucrainenii reușesc să străpungă liniile de apărare bine pregătite, Rusia are suficiente trupe pentru a stabiliza frontul și a continua cu lupte de uzură. „Ucrainenii sunt dezavantajați în aceste confruntări, deoarece rușii au un avantaj semnificativ în ceea ce privește puterea de foc". Mearsheimer a respins chiar și afirmațiile potrivit cărora Rusia a suferit mai multe pierderi decât Ucraina doar pentru că „Rusia are mult mai multă artilerie decât Ucraina" - prin urmare, Ucraina trebuie să fi pierdut mai mulți oameni. Este mult mai ușor să opinezi asupra unor astfel de chestiuni atunci când insiști că teoriile tale sunt corecte și că dovezile sunt greșite.

Ads

Avantajul de trei la unu la care face referire Allison datează din gândirea germană din secolul al XIX-lea cu privire la condițiile necesare pentru succesul bătăliilor de pătrundere între armate de masă. În 1989, Mearsheimer a scris de fapt unul dintre puținele articole academice pe această temă, care a confirmat validitatea regulii. Unul dintre cazurile pe care le-a analizat a fost bătălia pentru Ucraina în timpul primelor etape ale invaziei germane în Uniunea Sovietică, când nouă divizii germane din Wehrmacht, aproximativ 155.000 de oameni, s-au confruntat cu două divizii sovietice slabe, de aproximativ 24.000 de oameni. Germanii s-au bucurat de superioritate în ceea ce privește puterea aeriană și în ceea ce privește tancurile (aproximativ 330 de partea germană și foarte puține de partea sovietică). Deloc surprinzător, germanii au avut puține probleme în a pătrunde.

Nu există însă o regulă fixă aici. Evident, este de preferat să ai o superioritate numerică copleșitoare atunci când organizezi un asalt. Dar asta nu înseamnă că o armată care atacă trebuie să fie întotdeauna de cel puțin trei ori mai mare decât cea care se apără. Numeroși factori pot face diferența: moralul și antrenamentul trupelor, cantitatea și calitatea echipamentului, precum și judecata comandanților. Este recomandabil să se asigure superioritatea în locul în care se organizează un atac, dar acest lucru poate fi realizat chiar și atunci când echilibrul general al forțelor este nefavorabil. O mare ciocnire a armatelor într-o bătălie napoleoniană este un lucru, dar numeroasele angajamente la scară mică care marchează acest război sunt altceva.

Ads

Este adevărat că concentrarea unei forțe mari pentru a da lovitura maximă este foarte dificilă în condițiile actuale din estul Ucrainei. Este probabil ca o astfel de forță să fie în curând reperată și să fie supusă focului inamic. În această privință, Mearsheimer are dreptate să spună că, cel puțin pentru moment, acesta este un război de uzură. Unde greșește el este atunci când prezintă acest lucru ca pe un simplu duel de artilerie, în care avantajul este al Rusiei. Problema este dacă forțele ucrainene au strategia și tacticile necesare pentru a ieși din această fază de uzură într-o poziție mai bună decât cea a rușilor.

Înfometați, întinși și loviți

Șeful Statului Major al Armatei Marii Britanii, amiralul Tony Radakin, a descris abordarea Ucrainei în fața Comitetului de Apărare al Camerei Comunelor drept „înfometare, întindere și lovitură”. „Stave” se referă la atacurile regulate asupra logisticii și structurilor de comandă rusești, iar „întinderea” la „multelor axe cercetate și simulate de Ucraina”. Scopul lor este să profite de lungimea liniei frontului, peste 1.000 de kilometri. Deoarece fiecare atac necesită un răspuns, acest lucru poate duce la angajarea progresivă a rezervelor rusești. „Lovitura" este ceea ce încă așteptăm. Acesta va fi momentul în care cea mai mare parte a celor 12 brigăzi ucrainene proaspete și modernizate. Acesta este motivul pentru care Radakin și alții spun că o contraofensivă completă nu a început încă.

Prin urmare, aceasta este o abordare etapizată. După cum spune grupul de reflecție american Institute for the Study of War (ISW), prioritatea este „de a diminua efectivele și activele rusești în locul încercării de a efectua manevre mecanizate masive, de amploare, pentru a recâștiga rapid mari porțiuni de teritoriu”.

Succesul strategiei Ucrainei depinde de cea a Rusiei. Comandanții ruși au optat împotriva unei apărări pasive, care presupune o așteptare ca ucrainenii să găsească o cale de trecere prin câmpurile minate, pentru ca apoi să depășească fortificațiile lor extinse. În schimb, ei au încercat să refuze forțelor ucrainene orice câștig. Astfel, atunci când, de exemplu, Ucraina eliberează un sat, în scurt timp se organizează un contraatac rusesc. Chiar dacă cele mai multe dintre aceste contraatacuri nu au succes, obiectivul rusesc poate fi pur și simplu acela de a menține presiunea asupra Ucrainei, astfel încât aceasta să nu-și poată consolida niciun câștig. Acest lucru generează unele confruntări violente, dar probabil că și Ucrainei îi convine, deoarece înseamnă că forțele rusești devin mai vulnerabile pe măsură ce ies din pozițiile lor ascunse și protejate.

Ucrainenii „lucrează” de ceva timp la logistica Rusiei

La începutul ofensivei, Jack Watling, de la Royal United Services Institute, a explicat de ce Ucraina ar putea dori ca rușii să își angajeze în față, în orice sector care se confruntă cu presiune, rezervele de la „a treia linie de apărare": „Odată ce aceste trupe sunt trase în față, va deveni mai ușor să se identifice punctele slabe din liniile rusești, unde o pătrundere nu va fi întâmpinată de un nou grup de forțe repoziționate".

Acesta este, de asemenea, motivul pentru care întinderea este atât de importantă, deoarece combinația dintre un front lung și incertitudinea cu privire la locul în care va fi lansat efortul principal al Ucrainei, limitează „capacitatea rușilor de a grupa unități în adâncime".

Ucrainenii „lucrează” de ceva timp la logistica Rusiei, inclusiv la rețeaua feroviară de care depinde. Vara trecută, Ucraina s-a folosit de lansatorul multiplu de rachete Himars pentru a ataca depozitele de muniții rusești lăsate neglijent în apropierea frontului și a distrus multe dintre ele. De atunci, rușii au ținut depozitele în afara razei de acțiune. Odată cu creșterea ritmului de luptă, acest lucru creează o dilemă pentru comandanții ruși. Fie muniția și alte provizii trebuie transportate pe front pe distanțe lungi, ceea ce necesită timp și implică propriile riscuri de interceptare, fie trebuie depozitate mai aproape de front, unde sunt vulnerabile la lovituri directe.

Faptul că acest din urmă lucru se poate întâmpla a putut fi observat prin lovitura spectaculoasă asupra unui depozit de muniții, care conținea obuze și sisteme de rachete cu lansare multiplă Grad, la Makiivka, în Donețkul ocupat, pe 4 iulie. În timp ce loviturile de acest gen privează forțele rusești de muniție, cerințele bătăliei duc la utilizarea intensivă a pieselor de artilerie, astfel încât țevile se uzează și obuzele sunt consumate. În plus, poziționările artileriei sunt dezvăluite, astfel încât unitățile sunt lovite înainte ca acestea să se poată ascunde. În prezent, Ucraina susține că distruge zilnic aproximativ 30 de piese de artilerie rusești.

Oleksi Danilov, secretarul Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare al Ucrainei, a scris pe Twitter pe 4 iulie că „sarcina numărul unu" pentru forțele ucrainene este „distrugerea la maximum a forței de muncă, a echipamentelor, a depozitelor de combustibil, a vehiculelor militare, a posturilor de comandă, a artileriei și a forțelor de apărare aeriană ale armatei ruse. Ultimele zile au fost deosebit de fructuoase. Acum, războiul de distrugere este egal cu războiul pentru kilometri. Mai mult distrus înseamnă mai mult eliberat. Cu cât este mai eficient primul obiectiv, cu atât va fi și cel de-al doilea. Acționăm cu calm, cu înțelepciune, pas cu pas".

Cu cât forțele rusești se angajează mai mult în aceste bătălii, cu atât mai puțin vor avea pentru mai târziu. Se pare că, practic, toate forțele din districtul militar estic al Rusiei sunt blocate în efortul de a împiedica orice pătrundere ucraineană.

În timp ce acest lucru se întâmplă, Rusia lucrează pentru a elimina sistemele ucrainene. Ucraina are propriul său deficit de muniție, bine mediatizat, cu care se confruntă. Problema privind obuzele de artilerie a fost rezolvată atunci când Coreea de Sud și-a schimbat poziția și a fost de acord să trimită cantități mari de obuze de 155 de milimetri. Japonia pare să urmeze și ea exemplul acesteia. Cel mai important este că SUA au fost de acord să furnizeze bombe cu dispersie (DPICM - muniții convenționale îmbunătățite cu dublă utilizare). Acestea pot fi lansate de la obuziere sau Himars și eliberează un număr mare de bombe mici pentru a acoperi o zonă largă. Acestea nu numai că îi vor ajuta pe ucraineni să se mențină în „cursa artileriei" timp de câteva luni, dar le vor spori opțiunile tactice, deoarece pot fi folosite pentru a suprima tranșeele rusești în timp ce se efectuează curățarea de mine.

Durabilitatea rusă

Revolta eșuată a mercenarilor Wagner a pus în discuție, de asemenea, presupunerea că Putin poate rezista oricăror eșecuri pe front. Oricare ar fi expresiile de optimism care vin de la Moscova, poziția președintelui rus pare mai puțin sigură decât înainte. Raționamentul războiului și modul în care a fost purtat a fost contestat de Prigojin. În plus, dacă scopul este de a atenua ofensiva ucraineană până când aceasta se va epuiza, încurajându-i pe susținătorii occidentali ai Kievului să caute o cale de ieșire, atunci strategia rusă este curioasă. Rusia nu luptă ca și cum și-ar conserva forțele pe termen lung. În schimb, aruncă cât mai mult posibil în bătăliile actuale. Mikola Volohov, comandantul unității ucrainene de informații Terra, a remarcat că, deși majoritatea confruntărilor au fost angajamente de infanterie, acum sunt folosite mai mult tancurile. El a considerat că acesta este „un semn bun pentru noi, deoarece indică faptul că nu pot face față și trebuie să își retragă rezervele".

Aceasta este o etapă critică a războiului și multe depind de ceea ce se va întâmpla în următoarele săptămâni. Până acum, progresele ucrainene au fost modeste – puțin peste 160 de kilometri pătrați. Unele unități sunt acum aproape de linia principală de apărare a Rusiei, deși majoritatea nu sunt. Putem observa dovezi ale unei slabe coordonări între unitățile rusești și cât de des, dar nu întotdeauna, acestea pierd în angajamente la scară mică, dar și că apărarea rusă nu a cedat încă. Aceasta rămâne o luptă dură și costisitoare pentru Ucraina. În această fază de uzură putem vedea potențialul de progres, dar acesta nu a fost încă realizat. În timpul acestei faze de uzură, putem vedea potențialul de progres, deși acesta nu a fost încă realizat. Doar când și dacă se va ajunge la faza de atac vom putea măsura progresul ucrainean pe hartă consideră Lawrence Freedman în The New Statesman.