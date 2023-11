Ucraina lansează un atac intens cu drone kamikaze asupra Rusiei. Trei aeroporturi internaționale din Moscova, forțate să se închidă

Trei dintre aeroporturile internaționale din Moscova - Vnukovo, Domodedovo și Jukovski - au fost închise și zborurile au fost suspendate sau anulate din cauza atacului masiv cu drone kamikaze ucrainene. Primarul orașului, Serghei Sobianin, s-a plâns de un „atac în masă” asupra capitalei Rusiei.

Operațiunea ucrainenilor are loc la o zi după cele mai grele lovituri asupra Kievului cu dronelor kamikaze iraniene de la începutul războiului în urmă cu 22 de luni. 71 din 75 de UAV Shahed au fost doborâte de apărarea antiaeriană ucraineană.

Rusia a fost forțată să doboare 11 drone peste noapte și alte nouă în această dimineață. În Tula, una a lovit o clădire rezidențială când s-a prăbușit, cu imagini dramatice au fost postate pe rețelele de socializare cu momentul exploziei.

Ministerul rus al Apărării a declarat că dronele ucrainene au fost doborâte deasupra unor regiuni precum Moscova, Tula, Kaluga și Briansk.

O persoană a fost rănită în Tula când o dronă interceptată a lovit o clădire de apartamente, a declarat guvernatorul regiunii, Aleksei Diumin.

„Un atac în masă cu drone a fost încercat peste noapte", a declarat primarul Moscovei, Serghei Sobianin. Dronele ucrainene au fost doborâte în mai multe zone din regiunea Moscovei, au declarat oficiali ruși.

Ziarul Kommersant a declarat că zborurile au fost întârziate sau anulate pe principalele aeroporturi din Moscova din cauza atacului cu drone.

Un incendiu misterios a fost semnalat pe stradă elitei moscovite Mosfilmovskaia, blocând tot traficul, scrie presa rusă.

În regiunea Moscovei, din jurul capitalei, cinci drone au fost doborâte în cartierele Naro-Fominsk, Odintsovo, Ramenski și Podolsk.

În trei cazuri s-au produs pagube clădirilor de la sol. Nu este clar încă dacă vreuna dintre drone a atins ținte strategice.

În regiunea Tula, potrivit guvernatorului regional Aleksei Diumin, două drone au fost doborâte. „Una dintre ele, după ce a pierdut controlul, s-a prăbușit într-un bloc de apartamente din Tula. Nu s-au produs pagube grave, dar geamurile a trei apartamente au fost avariate. Unul dintre locatari are o rană uşoară . A primit asistență medicală”, a spus Diumin.

Large Ukrainian drone attack on Russia this morning, with explosions and intercepts reported in Moscow, Bryansk, Tula, and Kaluga.

Seen here, a Ukrainian one-way attack drone flying over the Russian city of Tula this morning, pic.twitter.com/9xlftZ5jKK