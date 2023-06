Ofițerul rus capturat de Wagner susține că mercenarii lui Prigojin i-au „torturat și violat” soldații

Un locotenent colonel al armatei ruse, care a fost recent capturat și reținut pentru scurt timp de membri ai Grupului Wagner înainte de a fi eliberat de „polițiștii rusești”, a acuzat forțele lui Evgheni Prigojin de subminare a intereselor armatei ruse și de „înrobirea” colegilor săi.

Intervenția video urmează după un alt clip care îl prezintă pe locotenentul colonel Roman Venevitin, postat de canalele de socializare ale mercenarilor Wagner săptămâna aceasta, în care ofițerul părea să admită că „a minat” căile de evacuare ale Wagner și a ordonat să tragă spre pozițiile acestora „în timp ce se afla sub influența alcoolului”.

Acesta marchează un alt punct de escaladare în ceea ce este acum un conflict total între mercenarii Wagner și conducerea militară rusă, semnalând ambițiile politice „în creștere” ale lui Prigojin pe măsură ce războiul de peste 15 luni din Ucraina continuă.

