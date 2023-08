Rusia, pe buza prăpastiei în Marea Neagră. Amiral al trupelor aliate: NATO nu va mai suporta mult blocada ilegală a Moscovei

Moscova riscă să declanșeze un război direct cu NATO prin interceptarea navelor în apele internaționale și încercând să impună un control economic asupra Ucrainei, avertizează fostul comandant suprem aliat al NATO în Europa.

Amiral american în rezervă James Stavridis, care a condus forțele alianței pe continent între 2009 și 2013, a declarat pentru POLITICO că escaladarea pe mare – inclusiv abordrea unei nave turcești duminică – ar putea forța partenerii Kievului să intervină pentru a preveni paralizarea economiei Ucrainei.

„Acțiunile Rusiei în apele internaționale ale Mării Negre creează un risc real de a escalada acest lucru la un război pe mare între NATO și Federația Rusă”, a spus Stavridis. NATO, a continuat el, „nu va oferi toate armele și banii Ucrainei, doar pentru a vedea cum Rusia îi sugrumă economia cu o blocadă ilegală”.

Ministerul rus al Apărării a confirmat marți că a tras focuri de avertizare înainte de a se urca pe nava Şükrü Okan, o navă cargo sub pavilion Palau pe care ministrul de externe ucrainean a identificat-o ca fiind turcă. În mod sensibil, inspecția s-a petrecut în sud-vestul Mării Negre, în largul coastei Turciei. Stavridis a declarat că tactica este „echivalentă cu pirateria”, Kremlinul făcând eforturi mai mari pentru a submina comerțul dintre Ucraina și restul Europei.

Russians published footage of the raid on the Sukru Okan ship that was stopped in the Black Sea on its way to Izmail. As I understand, the crew of the ship first told the occupiers to go where Moskva went and only stopped after the Russians fired shots?

Then the officer… pic.twitter.com/vdZkVrPHWe