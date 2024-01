Trei măsuri de urgență pe care Occidentul trebuie să le ia acum pentru a zdrobi planul lui Putin de a ataca un stat NATO anul viitor

În timp ce lumea se apropie de aniversarea războiului sângeros purtat de Vladimir Putin în Ucraina, focare de conflict izbucnesc în întreaga lume.

Analiști militari au vorbit pentru The Sun despre cum ar putea Europa să-l învingă pe despotul rus înainte ca acesta să aibă ocazia să pună în aplicare un plan înfiorător de a aduce al Treilea Război Mondial în Occident.

În timp ce lumea se confruntă cu "cel mai periculos moment" din istorie, generalul Sir Richard Barrons, fostul șef al Forțelor Întrunite, consideră că Europa trebuie să își prioritizeze eforturile în Ucraina și să îl strivească pe Putin.

El a declarat pentru The Sun că Putin reprezintă "cel mai mare risc pentru securitatea noastră".

Avertismentul vine la doar câteva zile după ce planul înspăimântător al dictatorului de a intra în război cu NATO a fost dezvăluit de documente secrete.

Prin consolidarea resurselor trimise în Ucraina din Europa, prin întărirea apărării cibernetice și a puterii militare și prin combinarea resurselor țărilor NATO, Barrons crede că Occidentul ar putea câștiga războiul împotriva Rusiei.

Dar acest lucru va avea un "preț enorm", a avertizat el.

Un sondaj recent, realizat în rândul britanicilor a arătat că 73% dintre alegători încă mai cred că este important ca țara să sprijine Ucraina în lupta sa împotriva Armatei Roșii a lui Putin.

Și cu doar câteva zile în urmă, premierul Rishi Sunak a anunțat un alt ajutor de 2,5 miliarde de lire sterline pentru Ucraina - ajutând la finanțarea rachetelor cu rază lungă de acțiune, a munițiilor și a unui sistem de apărare antiaeriană.

Consolidarea NATO

Generalul Barrons a declarat pentru The Sun: "Rusia vede deja războiul cu Ucraina ca pe un război cu NATO."

El a avertizat că armata lui Putin "se va întoarce pentru a înfrunta NATO atunci când aceasta nu va mai fi atât de concentrată pe Ucraina".

Iar Occidentul, spune el, se confruntă cu niște alegeri cheie în care Europa "își poate permite să facă un pas înainte" pentru a ajuta la apărarea Ucrainei.

NATO, Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, a fost formată în primul rând ca o alianță militară și include 31 de state membre.

Formată după devastarea celui de-al Doilea Război Mondial, statele membre ale acesteia sunt de acord să se apere fiecare de atacuri externe, iar un atac asupra uneia dintre ele este văzut ca un atac asupra tuturor.

În total, armatele combinate ale NATO adună peste 3,3 milioane de militari - și un buget de apărare impresionant de aproape 1 miliard de lire sterline.

În timp ce țările membre s-au angajat anterior să cheltuiască două procente din propriul PIB pentru eforturile de apărare, inclusiv împotriva Rusiei, nu toate au făcut acest lucru.

Estonia, care a fost un susținător vocal al fondurilor NATO pentru Ucraina, a făcut presiuni asupra colegilor săi pentru a direcționa mai mulți bani și provizii în lupta împotriva lui Putin.

Barrons consideră că Ucraina are nevoie de aproximativ 50 de miliarde de lire sterline pe an pentru a lupta în război - un lucru pe care PIB-ul Europei și al SUA își pot "permite în mod clar" să îl finanțeze.

"Acesta este motivul pentru care țări precum Estonia, care a fost foarte generoasă, susțin că, dacă fiecare țară europeană ar oferi 0,5% din PIB Ucrainei, aceasta ar depăși cu ușurință Rusia", spune generalul britanic.

Chiar înainte de aniversarea de un an de la invazia lui Putin din februarie anul trecut, colonelul estonian Andrus Merilo a declarat pentru The Sun că Ucraina nu are altă opțiune decât să-l învingă pe Putin - altfel fiecare țară NATO s-ar putea confrunta cu mânia Rusiei.

În timp ce forțele sale efectuau exerciții intense de război în tranșee în timpul exercițiilor de război ale NATO, colonelul Merilo a declarat: "Ucraina trebuie să câștige acest război, nu există alternativă, altfel orice națiune NATO este în pericol. Acum este foarte clar că Rusia este o amenințare pentru vecinii săi. Ceea ce avem nevoie este mai multă pregătire și comunicare, iar NATO este mai mult decât capabilă să îi țină la distanță pe ruși".

Un an mai târziu, acest mesaj pare să fie și mai potrivit.

„NATO nu-și poate permite să lase baltă acum Ucraina“

Generalul Barrons a declarat că țările NATO trebuie mai întâi să ajute Ucraina să își elibereze teritoriul.

Iar Europa trebuie să ajute forțele lui Zelenski să "recupereze destul de mult teritoriu".

Apoi, spune el, Ucraina trebuie să fie împuternicită să stabilească o nouă securitate în propriile sale condiții.

Statele NATO trebuie, de asemenea, să contribuie la "mobilizarea industriei, a banilor și a instruirii pentru a sprijini Ucraina în acest sens".

Barrons a explicat că Marea Britanie a încurajat dintotdeauna eforturile Ucrainei de a se distanța de cultura rusă și de a deveni parte a Europei prin aderarea la UE și NATO.

"Am convenit ca Ucraina să renunțe la armele nucleare și apoi să fie protejată de noi, lucru pe care nu l-am respectat", a spus el.

Barrons consideră că "este în interesul Occidentului" să ajute la încheierea războiului. Și el crede că rezultatul acestuia va avea un impact semnificativ asupra securității Europei și a NATO.

Dacă Putin va câștiga, Ucraina va pierde cel puțin cele aproape 20% din teritoriul său pe care Rusia îl ocupă în prezent - și va continua agresiunea la granițele sale.

Iar fostul comandant de tancuri britanic, colonelul Hamish de Bretton-Gordon, a avertizat că, dacă acest lucru se va întâmpla, Putin nu se va opri aici.

El a declarat pentru The Sun: "Dacă Putin se va impune în Ucraina, în mod cert va continua să se îndrepte spre vest. El se vede pe sine ca un Petru cel Mare al secolului XXI, iar Petru cel Mare nu s-a oprit. A continuat să meargă spre Vest".

Joi, 17 ianuarie, cel mai înalt comitet militar al NATO s-a reunit la Bruxelles. Generalul Christopher Cavoli a insistat că NATO este "pregătită" pentru atacurile rusești.

Consolidarea arsenalului de război al Europei și al Ucrainei

Când vine vorba de înfrângerea lui Putin, o piesă importantă a puzzle-ului constă în resursele militare.

Marea Britanie, NATO și Occidentul trebuie să dispună de un arsenal de război bine aprovizionat dacă vrea să ajute Ucraina să înăbușe eforturile necruțătoare ale despotului, au declarat experții.

Iar aprovizionarea Ucrainei este în scădere, având în vedere războiul din Orientul Mijlociu.

În ultimii doi ani, Zelenski a făcut oferte repetate de sprijin pentru construirea de blindate ucrainene.

Europa și SUA au trimis bani, tancuri, avioane, muniție și au oferit instruire.

Au fost schimburi de replici cu privire la ce materiale și la cât de mult sprijin financiar ar trebui să trimită NATO.

Barrons a declarat pentru The Sun că ajutorul țărilor NATO a împiedicat până acum doar expansiunea rusă în Ucraina.

"Pentru ca Ucraina să își învingă adversarul mult mai mare, trebuie să dobândească capacitatea militară de a-l învinge pe câmpul de luptă. Acest lucru include lovirea pe teritoriul Rusiei", a spus el.

UE, care a promis Ucrainei un milion de proiectile de artilerie până în jurul sfârșitului anului 2023, abia a dat 300.000.

Barrons a spus: "Asta înseamnă aproximativ 10 zile de aprovizionare pentru Ucraina la rata de utilizare de care are nevoie".

El explică, de asemenea, că Rusia și-a triplat cheltuielile pentru apărare în acest an și că "atunci când se va termina războiul din Ucraina, aproape indiferent de rezultat, Rusia va avea forțe armate mai mari și, probabil, mai bune decât cele pe care le avea în februarie 2022".

"Acesta este motivul pentru care NATO nu-și poate permite să lase baltă totul acum", a spus el.

Când ministrul britanic al apărării Grant Shapps a ținut un discurs în care a descris lumea ca fiind "prebelică" săptămâna trecută, subliniind necesitatea de a spori apărarea britanică, el nu a prezentat un plan specific.

Nu a detaliat cheltuielile militare, nu a discutat despre noi tancuri, arme sau muniții. Cu atât mai puțin de soldați.

El a spus însă că Marea Britanie intenționează să crească cheltuielile pentru apărare la 2,5% din PIB atunci când va fi posibil.

Dar Barrons crede că politicienii din Marea Britanie trebuie să-și reorienteze prioritățile imediate - punând conflictul cu Rusia în „capul listei”.

„Rusia încearcă să-și reafirme sfera de influență, imperiul său rus pe teritoriul european”, a spus el.

„Este în mare parte cel mai mare risc pentru securitatea noastră”.

El a explicat, de asemenea, că, în urma invaziei Rusiei în Crimeea în 2014, Occidentul nu a reușit să sprijine suficient Ucraina.

„Occidentul nu a reușit să ofere Ucrainei suficientă capacitate; arme, muniție, antrenament și alt sprijin pentru a descuraja invazia rusă ulterioară”, a spus el.

„Aceasta înseamnă că tot ceea ce am văzut din februarie 2022 este un răspuns de urgență evitabil la o situație care ar fi putut fi prevenită mult mai ieftin.”

Acum, spune el, este momentul să canalizăm bani în eforturile de apărare ale NATO.

Într-un război occidental cu Rusia, Barrons a spus că „Occidentul va câștiga, dar prețul ar fi enorm”.

Dar el avertizează că, dacă ne retragem acum, "vom pune stăpânire pe economia noastră" pe cei care vor să profite.

Gordon a declarat pentru The Sun: "Când m-am înrolat în armată, la sfârșitul anilor '80, aveam 500 de tancuri, acum abia dacă mai avem 100 de tancuri.

"Este un semnal de alarmă oportun... dacă politicienii britanici greșesc în domeniul apărării, atunci orice altceva este îngrozitor de irelevant."

El a avertizat că Marea Britanie are nevoie de mult mai multă muniție în stocurile sale decât are în prezent.

"[Rusia] produce toată această muniție, în timp ce NATO și Occidentul încearcă să readucă stocurile de muniție la un nivel rezonabil", a spus el.

"Dacă va trebui să luptăm cu rușii, vom avea nevoie de mult mai mult. Trebuie să avem o apărare cu adevărat puternică și capabilă".

El a adăugat că, în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu și Asia este un motiv de îngrijorare serioasă, cea mai importantă amenințare a Europei este Rusia.

„Pentru Marea Britanie amenințarea vine din Est, nu din Orientul Mijlociu.

„Rusia este amenințarea directă pentru această țară .”

Rusia are propria sa mare industrie de apărare și urmărește să producă „aproximativ două milioane de proiectile de artilerie pe an până la sfârșitul anului 2024”.

Generalul Barrons subliniază că și Coreea de Nord furnizează arme lui Putin - la fel ca și Iranul care oferă drone și rachete balistice.

El a explicat că primii doi ani ai războiului au fost susținuți în mare măsură de echipamente și muniții occidentale.

Dar acum acele depozite sunt mult mai subțiri, iar Ucraina are nevoie de o „bază industrială de apărare mai mare” pe teritoriul său.

El adaugă că SUA sunt mai puțin capabile să ofere nivelul de sprijin pe care l-au avut cândva - iar Europa va trebui să facă mai mult.

Iar fostul șef al Marinei Regale, amiralul Lord West, a declarat pentru The Sun: „Dacă lăsăm Ucraina să fie înghițită complet de Rusia, iar Putin poate revendica o victorie uriașă... ar putea fi tentat să facă o prostie. Dacă va face ceva stupid împotriva NATO, Alianța va răspunde, ceea ce ar fi extrem de periculos”.

„Dacă lucrurile ar escalada și ar fi un război... cu siguranță am fi implicați”.

Consolidarea securității cibernetice a Europei

Unul dintre modurile prin care Rusia țintește Occidentul este prin intermediul tehnologiei noastre.

În Marea Britanie, hackerii susținuți de Kremlin, inclusiv KillNet, Clop și Fancy Bears, și-au concentrat atacurile periculoase asupra datelor personale, NHS și chiar asupra familiei regale.

Și aliații Ucrainei, inclusiv Marea Britanie, America, Australia, Canada și Noua Zeelandă au avertizat împotriva utilizării de către Putin a armatei cibernetice pentru a ataca sistemele cruciale.

Putin își susține oficial armata de hackeri din umbră, dar fluxul constant de propagandă anti-vest și sprijinul subtil pentru hacking-ul rusesc face destule.

Generalul Barrons a declarat pentru The Sun că în ultimii zece ani a apărut o tactică de război mai „nouă” prin era digitală și prin rețelele sociale.

„Acum, fiecare adult poartă un telefon mobil, sau cel puțin întotdeauna, este conectat la internet”, a spus el.

„Avem de-a face cu un amestec toxic de noi amenințări care se pot manifesta în moduri noi, foarte dăunătoare: rachete, arme cibernetice, sisteme de arme conduse de AI și drone”.

El a spus că creează o oportunitate de a pune „informația în mintea tuturor, indiferent dacă informația este adevărată sau nu”.

„Este un instrument de influență și destabilizare”, a adăugat el.

Apărarea și securitatea pentru Marea Britanie, Europa și Ucraina înseamnă, prin urmare, să fii rezistent chiar și acasă.

Securitatea cibernetică este unul dintre lucrurile care trebuie întărite dacă vrem să luptăm împotriva amenințării Rusiei.

Generalul Barrons spune că atacurile cibernetice din Rusia se concentrează pe „viața de zi cu zi și continuitatea guvernării”, manipulând modul în care oamenii „gândesc și simt”.

Aceasta, mai spune el, este o armă puternică împotriva țărilor democratice, deoarece „ne lipsește rezistența” pentru a le respinge.

„Ne-am creat libertăți care ne fac pe toți atât de vulnerabili”, a spus el.

În planul de război horror al lui Putin, în luna iulie a anului viitor va avea loc un atac împotriva Occidentului, folosind o serie de tehnici de război cibernetic și hibrid.

Nu numai că îi vizează pe britanici, dar face ravagii și în alte state baltice precum Letonia, Lituania și Estonia - unul dintre cei mai mari susținători ai Ucrainei.

În timp ce războiul se profilează în Europa și crește riscul celui de-al treilea război mondial, țările baltice au dezvăluit planuri de consolidare a apărării la granițele lor cu Rusia și Belarus.

Se tem că, în urma invaziei lui Putin în Ucraina, trupele rusești ar putea depăși granițele ucrainene pentru a lansa atacuri asupra Europei - forțând NATO să se alăture războiului.

Ministrul rus de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a promis că o "Nouă Ordine Mondială" este în curs de apariție și a promis Occidentului că perioada de "dominație globală" a luat sfârșit.

Amiralul Rob Bauer, șeful comitetului militar al NATO, a cerut Occidentului să se "pregătească pentru o eră a războiului".