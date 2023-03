Cine este prizonierul de război ucrainean executat de ruși care devine simbolul martiriului unei întregi națiuni

Imaginile cu un soldat ucrainean la mâna căruia se vede restul legăturii cu care a fost imobilizat după ce a fost luat drept prizonier de trupele ruse, trăgând un ultim fum din țigară și strigând "Slava Ukraini" înainte de a fi mitraliat au revoltat o lume întreagă.

Viralizat mai întâi pe Telegram, soldatul a devenit simbolul martiriului unei întregi națiuni. "Fiecare dintre ocupanți, înainte de moarte, să își amintească această fotografie: un soldat ucrainean cu o țigară și o privire neînfricată" - este promisiunea unui oficial de la Kiev.

Acesta a fost identificat marți de către armata ucraineană ca fiind Timofei Mihailovici Şadura, care era dat dispărut din 3 februarie.

Brigada 30 Mecanizată a armatei ucrainene a transmis că soldatul ucis este Timofii Mihailovici Șadura. "Conform informațiilor preliminare, este vorba destre Timofii Mikolaiovici Șadura, membru al Brigăzii 30 mecanizate.

Comandantul Brigăzii 30 mecanizate și camarazii lui Șadura au transmis condoleanțe familiei acestuia.

Mesajul se încheie cu următorul avertisment: "Răzbunarea este inevitabilă! Slavă Ucrainei! Glorie eroilor!"

Timofii Mikolaiovici Șadura ar fi dispărut în data de 3 februarie 2023, în timpul luptelor pentru orașul Bahmut.

"În prezent, corpul militarului nostru se află pe teritoriul ocupat temporar", se arată într-un comunicat. Identificarea ar putea fi finalizată după ce corpul va fi returnat.

Înainte ca militarul să fie identificat, sora acestuia a declarat pentru BBC: "Fratele meu ar fi fost cu siguranță capabil să le țină piept rușilor în felul acesta. Nu a ascuns adevărul în viața lui și cu siguranță nu ar fi făcut-o în fața inamicului".

În imagini, unul dintre trăgători - despre care se crede că este un soldat rus - este auzit spunând "mori" și folosind o înjurătură după ce prizonierul de război este împușcat mortal.

Presupusul ucigaș sau presupușii ucigași - care nu sunt văzuți în videoclip - nu au fost identificați.

Ucraina a deschis o anchetă penală cu privire la ceea ce consideră a fi "împușcarea brutală și nesăbuită a unei persoane neînarmate" de către ruși, surprinsă într-o înregistrare video publicată pe rețelele de socializare, a anunțat procurorul general al țării, Andri Kostin, potrivit Reuters.

Procurorul general al Ucrainei a declarat pe Telegram că Serviciul de Securitate ucrainean a consemnat filmarea ca fiind un caz penal, în conformitate cu o parte a Codului penal al țării ce cuprinde încălcări ale legilor și cutumelor de război.

"Chiar și războiul are propriile sale legi", a declarat Kostin, adăugând că procurorii din biroul său vor conduce cazul. "Există reguli de drept internațional ignorate sistematic de regimul penal rusesc. Dar, mai devreme sau mai târziu, va exista o pedeapsă".

Șeful biroului prezidențial al Ucrainei, Andri Yermak, a declarat că bărbatul era un prizonier de război ucrainean și că incidentul face parte dintr-o "politică deliberată de teroare" a Rusiei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat videoclipul viralizat.

„Astăzi, a fost lansat un videoclip care arată cum ocupanții au ucis cu brutalitate un războinic care le-a spus curajos în față: 'Glorie Ucrainei!'. Vreau ca toți să răspundem la cuvintele sale în unitate: 'Slavă eroului! Slavă eroilor! Glorie Ucrainei!'". "Vom găsi ucigașii", a mai spus el.

"Înainte de moartea sa, (bărbatul) ne-a reamintit tuturor semnificația cuvintelor "Glorie Ucrainei!", a declarat vicepremierul ucrainean, Irina Vereshchuk.

"Și vreau, de asemenea, ca fiecare dintre ocupanți, înainte de moarte, să își amintească această fotografie: un soldat ucrainean cu o țigară și o privire neînfricată", a notat ea pe Telegram.

Sintagmele "Glorie Ucrainei" și răspunsul "Heroyam Slava" sau "Glorie eroilor" au căpătat o semnificație specială ca salut comun în viața publică de la începutul războiului. Au fost folosite, de asemenea, pentru a marca mobilizarea sprijinului internațional pentru Ucraina.

MoD identified this soldier as Tymofii Shadura, a serviceman of the 30th Separate Mechanized Brigade. He was considered missing near Bakhmut. The body is now in the temporarily occupied territory.

Russia will pay for this.

Glory to Ukraine! Glory to heroes! pic.twitter.com/eHzm5IUrc7