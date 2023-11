Ucraina a primit cele mai bune tancuri pe care le dorea din Occident, dar nu a schimbat jocul. Celebrul Abrams, văzut și el pe front

Acum, la aproape doi ani de război, Ucraina are la dispoziție o forță de tancuri occidentale avansate.

Dar aceste tancuri - Leopard furnizate de germani, Challenger-urile trimise de Regatul Unit și Abrams fabricate în America - nu au fost tocmai gloanțe de argint până acum, iar acum depinde de Ucraina cum să-și folosească cel mai bine arsenalul limitat pe măsură ce vine iarna.

Tancurile americane M1A1 Abrams au ajuns în Ucraina încă din septembrie, însă până acum ele nu au apărut în prea multe imagini și nu au fost folosite în operațiuni. Pân acum tancurile au fost folosite pentru antrenarea și pregătirea militarilor ucraineni, iar unele informații indicau că armata ucraineană s-ar putea să le păstreze pentru operațiunile din primăvara următoare.

Acum au început să apară și primele imagini cu tancuri americane Abrams în Ucraina, undeva aproape de front.

Imaginile apărute pe rețelele sociale arată tancurile în zonele din estul Ucrainei, dar nu este clar cât de departe sunt ele de prima linie a frontului.

„Cred că tancurile vor fi utile pentru apărare”, a declarat Seth G. Jones, vicepreședinte senior, președinte Harold Brown și director al Proiectului Amenințări Transnaționale la Centrul de Studii Strategice și Internaționale (CSIS), pentru Business Insider.

„Este foarte probabil ca rușii să treacă la atac din nou mai devreme decât mai târziu, iar tancurile, unele dintre sistemele de blocare pe care le au ucrainenii, vor fi utile pentru a contracara avansurile rusești”, a spus el.

Tancurile Leopard și Challengers au sosit la începutul acestui an și au luat parte la contraofensiva ucraineană. Dar aceste tancuri, împreună cu celelalte din epoca sovietică ale Ucrainei și diferite vehicule blindate, au avut probleme împotriva apărării extinse a Rusiei, inclusiv a câmpurilor de mine acoperite de artilerie, șanțuri antitanc și dinții de dragon care au forțat forțele ucrainene să avanseze pe jos.

De asemenea, nu au existat prea multe lupte tanc contra tanc în război, împiedicând Ucraina să-și folosească blindatele într-un mod în care ar putea fi fost deosebit de util.

Aceste provocări au generat îngrijorări cu privire la modul optim de utilizare a tancurilor, iar acum, odată cu venirea iernii, se pune întrebarea dacă să le conserve pentru o potențială contraofensivă viitoare sau să le pună în teren pentru a consolida apărarea.

Gian Gentile, directorul asociat al Centrului Arroyo de la RAND și ofițer pensionar al armatei americane cu experiență pe Abrams, a declarat pentru Business Insider că este posibil ca Ucraina să le țină „majoritatea în rezervă, poate împreună cu alte vehicule mecanizate și motorizate pentru o contraofensivă care va urma. "

Ucraina a început războiul cu o forță considerabilă, dar îmbătrânită de tancuri sovietice, inclusiv T-64 și T-72. Rusia folosește și aceste tancuri, uneori variante îmbunătățite, precum și unele sisteme mai noi precum T-80 sau T-90. Unele dintre tancurile Ucrainei au fost construite pe plan intern, în timp ce altele au fost păstrate după prăbușirea Uniunii Sovietice.

Ucraina a reușit, de asemenea, să captureze tancuri în timpul luptei anterioare din Donbas și, mai târziu, în războiul pe scară largă din 2022-2023.

Dar, până la prima aniversare a invaziei pe scară largă a Rusiei, Ucraina avea in plan să-și întărească batalioanele cu tancuri de la partenerii săi occidentali, inclusiv Leopard 1 și 2, Challenger 2 și M1 Abrams. Ele urmau să constituie doar o mică cantitate din forță - puțin mai mult de 300 din peste o mie de tancuri active - și se aștepta să ofere Ucrainei capacitatea de a lovi puternic.

