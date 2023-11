Dictatorul Putin are trei sosii, susține spionajul ucrainean. Acesta este un semn clar că regimul rus „nu este stabil”

De ani de zile, sănătatea liderului de la Kremlin a făcut obiectul unor speculații sordide. Au fost ridicate întrebări cu privire la trăsăturile sale faciale în schimbare și semnele unei posibile boli grave.

Acum, agenția de spionaj a Ucrainei a susținut că Kremlinul folosește în mod sigur dubluri în locul lui Putin, după săptămâni de zvonuri bizare că liderul rus a murit, scrie The Sun.

Purtătorul de cuvânt al serviciilor de informații militare ucrainene, Andri Iusov, a declarat: „Nu este doar posibil, el are dubluri. Acesta este un fapt."

Which one do you think is the real one? pic.twitter.com/SV8TVdnUQE