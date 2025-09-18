Udrea despre casele la tara pentru specialisti: Nu sunt doar un cliseu

Autor: Alina Bardas
Miercuri, 17 Februarie 2010, ora 20:10
3187 citiri
Udrea despre casele la tara pentru specialisti: Nu sunt doar un cliseu
Foto: Arhiva

Ministrul Turismului si Dezvoltarii, Elena Udrea, sustine ca programul "Renasterea satului romanesc", atat de aspru criticat, este unul "expresiv" pentru realitatea din tara noastra si nu este doar un cliseu.

"Tot astazi am anuntat cateva detalii legate de regimul de inchiriere a locuintelor (pentru angajatii din sistemul public doar pe durata contractului de munca, fara posibilitate de vanzare), cifra totala (25.000 de case, 10 maxim 15 pe comuna).

Dar nu despre detalii tehnice vreau sa vorbesc, ci despre altceva. Despre un fapt de viata care mi s-a parut interesant si expresiv pentru lupta de zi cu zi, cu realitatea cotidiana", explica Udrea, pe blogul personal.

Ministrul s-a aratat dezamgit de scepticismul cu care este vazut acest program, considerand ca discutiile survin nu atat din cauza proiectului in sine, ci din cauza numelui acestuia.

"Eram cu cativa colegii de la minister si ne gandeam la un nume pentru program (o banala conditie birocratica pentru existenta proiectului). Am ales rapid numele (cel din acest moment) si capitolul parea incheiat. Cand, au inceput discutiile. Dar ce fel de nume de proiect este acesta " Renasterea satului romanesc - 10 case pentru specialisti" s-a insinuat scepticismul colegilor mei? "Nu va intelege nimeni despre ce este vorba, in plus, pare un cliseu" au aparut imediat si concluziile.

M-am surprins dezarmata. Nu ma gandisem nici ca cineva va avea dubii despre ce este vorba. Dar mai ales, nu ma gandisem ca un program legat de case la tara trebuie sa sune intr-un fel in care sa inventeze solutii, pentru ca solutiile reale, pur si simplu par obosite", sustine Elena Udrea.

Ministrul Turismului considera ca dincolo de "cliseul" pe care denumirea acestui proiect l-a creat, programul este unul menit sa ofere conditii profesorilor si medicilor care muncesc la tara.

"Nu ma gandisem la riscul "cliseului" pentru un proiect care, oferind conditii decente de trai dascalilor si medicilor de la tara, le da un motiv in plus acelor oameni bine pregatiti sa ramana in satul respectiv. Sa nu fuga la oras, la prima oportunitate. Si asa, intr-un mod banal, ajuta direct un sat intreg", continua Udrea.

Elena Udrea recunoaste ca a fost tentata sa renunte la acest program, din cauza faptului ca nu a fost bine primit.

"Am oscilat pentru o secunda intre neincredere si pasul inapoi. Argumentele mi se pareau logice. Numai ca ce m-a starnit a fost chiar dilema in discutie: ideea de cliseu. Ideea ca o realitate deseori, foarte grea, s-a banalizat. Iar solutia, desi simpla si clara si-a pierdut sensul, s-a erodat, in contactul zilnic cu realitatea.

Cliseu? M-am gandit la ceea ce stiu si am vazut legat de viata in satul romanesc (in multe cazuri inca, o lupta zilnica pentru supravietuire); la oportunitatile pentru tinerii de la sate (inca foarte reduse comparativ cu cele de la oras)", este de parere ministrul.

Ministrul Turismului si Dezvoltarii sustine insa ca a decis, in cele din urma, sa pastreze programul tocmai pentru ca nu este unul "spectaculos", ci mai degraba unul necesar.

"Mi s-a parut totul, dintr-o data, foarte clar. Le-am explicat si colegilor. Si am ramas pe numele ales prima data: 'Renasterea satului romanesc - 10 case pentru specialisti'. Un proiect 'banal' pentru case, pentru medicii si profesorii care lucreaza la tara, ajutand astfel, concret, viata de zi cu zi a unei comunitati dintr-un sat. Nimic 'spectaculos', nu?", conchide Udrea.

