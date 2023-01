Oficialii UE critică recentele execuții din Iran ale manifestanților arestați și condamnați la moarte

Uniunea Europeană s-a declarat "consternată" sâmbătă de noile execuţii din Iran ale unor persoane arestate şi condamnate la moarte în cadrul manifestaţiilor care continuă în republica islamică, relatează AFP.

UE denunţă "un nou semn al reprimării violente a manifestaţiilor" şi "cheamă din nou autorităţile iraniene să pună capăt imediat practicii extrem de condamnabile de a pronunţa şi executa condamnări la moarte împotriva manifestanţilor", precum şi "să anuleze fără întârziere recentele condamnări la moarte deja pronunţate în contextul manifestaţiilor", a subliniat într-un comunicat purtătoarea de cuvânt a blocului comunitar Nabila Massrali.

Doi bărbaţi au fost executaţi sâmbătă în Iran, după ce au fost găsiţi vinovaţi de uciderea unui paramilitar în timpul manifestaţiilor declanşate în urma morţii, la 16 septembrie, a Mahsei Amini, o kurdă de 22 de ani, după ce a fost arestată de poliţie pentru încălcarea codului vestimentar al Republicii Islamice Iran, care impune în special purtarea vălului în public pentru femei.

The cannibalistic Ayatollah regime in #Iran continues to stamp death sentences on detained protesters

Mohammad Mehdi Karami and Seyyed Mohammad Hosseini were sentenced to death, accused of killing a member of the Basij militia (a paramilitary force under the IRGC). pic.twitter.com/KqcjDKGzuW