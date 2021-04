Parcul Unirii din Bucuresti, plin de gunoaie. Ce spune seful Garzii Nationale de Mediu VIDEO

E o bataie de joc pentru noi toti

Intr-un clip filmat in parcul in zona "Unirii" din Capitala, Berceanu arata cosuri de gunoi pline, langa care au fost asezate deseuri aruncate la intamplare, dar si saci cu gunoi lasati in parc. El anunta ca Garda de Mediu va aplica amenzi si ca va discuta cu cei de la Primaria Capitalei pentru a gasi o solutie in vedea igienizarii zonei."Parcul Unirii, vizavi de magazinul Unirea. Asta este modul in care intelege compania municipala sa-si faca treaba, in mijlocul Bucurestiului, asa arata. O bataie de joc, evident, si pentru asta vor lua foarte multe amenzi, pana vor invata sa-si faca treaba, deocamdata nu au invatat absolut nimic. Un dezastru se numeste curatenia in mijlocul Bucurestiului" afirma seful Garzii Nationale de Mediu in timp ce filmeaza imaginile cu deseuri aruncate in parc, in jurul cosurilor de gunoi pline.Conform acestuia "salubrizarea e ultimul lucru, probabil, care se intampla" in parcul din centrul Capitalei.Berceanu a mai catalogat drept "total iresponsabila" compania municipala care se ocupa de curatenie in mandatului fostului edil Gabriela Firea si a anuntat ca luni dimineata comisarii de mediu vor merge "sa faca curatenie in visteria acestei companii care nu isi onoreaza de niciun fel contractul fata de bucuresteni"."Mizeria asta, in mijlocul Bucurestiului, e o bataie de joc pentru noi toti. E vizibila pentru fiecare turist care vine in centrul Bucurestiului. Nu pot tolera ceea ce se intampla aici, sub nicio forma mi-e rusine, ca cetatean, ca roman, vizavi de mizeria asta care zace acu in mijlocul Bucurestiului. Categoric, amenzile sunt de zeci de mii de lei, pentru ca nu e prima oara cand avem dezastrul asta. Dimineata vom vorbi si cu Primaria Bucuresti sa gasim o solutie pentru igienizare aici", incheie seful Garzii de Mediu.