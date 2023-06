Orașul grecesc care a furat inimile turiștilor de pe tot globul: ”M-am îndrăgostit pe loc/ Poate mai frumos decât Mykonos și Santorini”

Grecia este o destinație de vacanță populară la nivel global, iar frumusețea țării nu se rezumă la plajele spectaculoase cu nisip fin și apă turcoaz, ci și la orașele care au la fel de multe de oferit.

Lindos este unul dintre cele orașe-cetate antice ale insulei Rhodos. Acesta a furat inimile turiștilor străini, fiind votat, pe TripAdvisor, la categoria ”Alegerea Turiștilor” în 2022, având aproape 12.000 de recenzii, predominant pozitive.

Situat pe un deal, înconjurat de un golf, satul pescăresc Lindos este renumit pentru modul în care și-a păstrat frumusețea istorică. Vă puteți relaxa în miticul golf St. Paul înainte de a vizita Acropola din Lindos, Muzeul de Arheologie și alte situri istorice din zonă. Plimbările cu măgarii sunt un mod tradițional de transport aici și rămân o modalitate populară de a urca pe dealurile abrupte ale satului.

Turiștii străini și-au împărtășit experiențele pe platformă, povestind cum a decurs vacanța în Lindos.

”Oraș fantastic, plin cu o mulțime de magazine pentru a cumpăra bijuterii, plus o acropolă frumoasă, cu multă istorie! Plimbarea până la acropole merită din plin, are priveliști uluitoare și să vezi monumentele antice este ceva ce pur și simplu nu poate fi ratat!”

”Un loc uimitor, este cel mai bun din ce am văzut în Rodos. Vedeți vechiul Lindos din vârful dealului și vizitați plaja + golful St Paul”

”Un loc minunat pentru iubitorii de cultură și istorie, atmosferă minunată, te simți ca pe vremuri și nu vrei să te întorci”

”Un loc absolut frumos, cu multă istorie. O mulțime de magazine care vând suveniruri, mâncare, băuturi și haine. Plaje frumoase de asemenea”.

”Mi-a plăcut să mă plimb prin micul labirint de străzi, cu numeroasele magazine, care apăreau la fiecare colț. O mulțime de locuri unde să mănânci sau să te oprești pentru o băutură/înghețată. Toată lumea extrem de prietenoasă”

”Am închiriat o mașină și am plecat spre Lindos și sunt atât de bucuros că am făcut-o. Erau atât de multe obiective pe care ne-am dorit să le vedem în toată insula Rodos și știam că nu le vom vedea pe toate într-o singură călătorie, dar sunt atât de fericit că Lindos a fost unul la care am ajuns. M-am îndrăgostit pe loc. Dacă mă întorc în Rodos, voi petrece mult mai mult timp acolo. Nu știu exact care este motivul principal pentru care l-am iubit atât de mult, deoarece toată Rodosul și Grecia au fost fabuloase, dar acest oraș are ceva special. Da, a fost puțin turistic în anumite părți, o mulțime de magazine și cafenele etc, dar nu se simțea comercial sau ieftin în niciun fel. Magazinele sunt pe străzi pietruite și întortocheate superbe. Era ca o carte poștală și toate vindeau în mare parte produse locale și articole lucrate manual, precum și bijuterii și ceramică etc., mai degrabă decât lucruri de tip plastic pe care le vezi peste tot, iar cafenelele erau relaxate și aveau mâncare grecească. Acropola este, de asemenea, cu adevărat fabuloasă. Mi-ar plăcea încă o plimbare pe aici”

”Nu mă așteptam la asta, am fost în Mykonos și Santorini, dar Lindos a fost la fel de frumos, poate mai frumos”, sunt doar câteva dintre zecile de mii de recenzii.

