Neatenția care îi costă pe turiștii români la ieșirea din țară: ”În fiecare an mi se fură bani. Cred că e o manevră”

Turiștii români care părăsesc țara spre destinații de vacanță se trezesc deseori la întoarcere cu costuri suplimentare generate pe telefon, o neatenție care poate fi evitată.

Astfel, pe unul dintre forumurile de pe Facebook destinate vacanțelor, s-a încins o discuție aprinsă pornind de la problema cu care s-a confruntat o utilizatoare.

”Bună dimineața! Ieri am ajuns in Turcia - Alanya și am avut datele mobile dezactivate dar totusi astazi la o verificare cost control am observat că avem costuri suplimentare (diferite pe cele 3 telefoane ale familiei). Menționez ca hotelul are wi-fi în toate locațiile. Telefonul a fost folosit doar în modul wi-fi. Ce ma sfătuiți să fac în afara de a închide telefonul? Va mulțumesc!”, a scris aceasta.

”În fiecare an când merg în Turcia mi se fură bani de către operatorul de telefonie. În momentul când intru în Bulgaria se fură banii din cont, mi s-a întâmplat și în Turcia, dar cel mai des în Bulgaria. De menționat că nu am folosit datele mobile, nu am sunat, dar când am ajuns acasă aveam lipsă mulți euro cu toate că n-am activat roaming-ul, n-am sunat, am folosit doar wi-fi de la hoteluri”, a confirmat altcineva.

”Din păcate la fel am pățit și noi, cred ca e o ”manevră” să fim taxați suplimentar deși am avut datele închise”, a subliniat o altă persoană.

Ca soluție oferită de alții, închiderea serviciului de date mobile nu este suficientă. ”Opriți din setări roaming de date și nu o să mai genereze costuri”, a explicat cineva.

