In Romania exista o pensiune pentru cai - Cat costa sa-ti lasi calul la relaxare

In comuna Rotbav, la 15 minute de Brasov, se afla o pensiune dedicata in exclusivitate cailor. Aici, animalele, unele de concurs, vin in vacanta, sa se relaxeze in mijlocul naturii.

In timp ce caii de concurs vin pentru relaxare, sunt destui care sufera de diverse afectiuni, iar o cura aici ii ajuta. Vin si cai supraponderali, care au nevoie de miscare.

La pensiunea cu grajduri si padoc, dar si pajisti care se intind pe aproape 20 de hectare, programul incepe la ora 07:00 dimineata, cand caii sunt hraniti. Apoi, sunt dusi la plimbare.

Costul lunar pentru sezonul primavara-vara-toamna este de 150 de euro, iar pentru perioada iernii, pretul se ridica la 200 de euro. Pretul cuprinde cazarea calului in boxe de 3m x 4m, furajele, curatenia si miscarea calului in libertate dupa cerintele fiecarui proprietar.

Ferma nu este un centru de echitatie si nu este deschisa publicului larg.

Citeste si Ce faci cu pisica sau cainele in concediu? Du-l la hotel! - reportaj Ziare.com

Ads