Menajeră care lucrează într-un hotel din Grecia, ofensată de acuzațiile că se fură din camere: "Habar nu aveți ce găsim"

Chiar dacă sunt planificate cu atenție, unele vacanțe sunt pline de neprevăzut și se pot termina prost în cazul unor turiști. Cei care experimentează situații neplăcute le relatează pentru a-i avertiza și pe alții să nu pățească la fel.

Este cazul unui cuplu care a descoperit cu ajutorul unei camere ascunse că menajerele ar umblu prin bagaje, dar și prin seiful dintr-o cameră de hotel din Madeira. Întâmplarea a fost relatată de o româncă, prietenă a celor doi, într-un grup dedicat vacanțelor din Grecia, pentru a-i pune în temă pe turiști cu aceste pratici ale cameristelor.

"Un cuplu de prieteni abia s-au întors din Madeira și soțul a pus hidden cam în trolley lăsat în cameră. În mai puțin de 30 de secunde una din femeile de la curățenie a controlat seiful, sub saltea, sertarele și valiza. Ideal ar fi să nu lăsați lucruri de valoare în camera, sau cel puțin nu in locuri comune!", a scris femeia pe grupul Forum Grecia, de pe Facebook.

"O cameristă nu și-ar risca serviciul"

Cazul a fost analizat în comentarii. Printre cei care au reacționat este și o româncă ce lucrează ca menajeră în hotelurile din Grecia.

"Haideți să va dau eu un răspuns pertinent ținând cont că sunt de "cealaltă" baricadă... Sunt cameristă de fff mulți ani într-un hotel din Grecia. În primul rând, o cameristă nu și-ar risca serviciul, ținând cont că de obicei majoritatea locuiesc în zone turistice și se cunosc, să "cotrobăie" prin lucrurile clienților și mai ales să fure o pereche de pantaloni scurți, sau mă rog, ce poate fura dintr-un bagaj de vacanță? Seifurile dacă sunt cu cifru le știe doar cel care îl folosește și un card de siguranță care îl are managerul și în caz că uitați codul vine personal cu încă o persoană să-l deschidă. În ceea ce privește sertarele, da, obișnuim să le deschidem să le curățăm, referitor la asta, habar nu aveți ce găsim în ele (scrum de țigară, cipsuri, resturi de mâncare, etc).

Dacă au lucruri personale le închidem la loc fără să atingem nimic. Cu hainele din valiză, nu cred că v-a deschis cineva trolerul să caute în el, dar da, strângem chiloți, ciorapi, haine împrăștiate peste tot și le punem în troler sau pe scaune (în cazul în care avem loc). Niciodată nu mi-a păsat ce au turiștii. Ce pot avea decât haine? Banii? Să-mi risc un salariu de 1500 de euro să vă fur d-voastră cât??? Sunt turiști englezi mulți ce-și lasă foarte mulți bani împrăștiați pe noptiere, aur pe mese, de trebuie să ai grijă când ștergi praful să nu iei din greșeală ceva. Haideți să nu mai exagerăm. Apropo, știți ce face o cameristă în camera d-voastră?

În atâția ani de când lucrez NICIODATĂ și când spun asta nu exagerez, nu am auzit să fure o cameristă din camera turistului pentru că nu și-ar mai găsi niciodată de muncă! Chiar aș fi curioasă, dacă puteți în privat să-mi dați filmarea și vă spun cu toată sinceritatea dacă a fost o tentativă de furt sau nu, în funcție de ce făceau în cameră!"

"În Italia au furat cameristele românce brățările și alte podoabe de aur ale soției. Hotel de 4 stele", a dat replica un membru al grupului.

"Unor cunoștințe le-au fost furați 900 de euro din camera vilei"

"Cu tot respectul, sigur că nu tot personalul administrativ este pus în aceeași "oală". Însă, chiar ieri, am aflat că unor cunoștințe le-au fost furați 900 euro din camera vilei în care au fost cazați. A fost chemată poliția, însă nu s-a rezolvat nimic pentru că, ghinion sau intenție, vila nu are camere de supraveghere", a adăugat altcineva.

"Călătoresc des, am în fiecare lună 2-3 cazări în hoteluri (am peste 200 de rezervări), dar niciodată nu mi-a dispărut nimic din cameră."

"Aveți dreptate, merg în Grecia de 12 ani, niciodată nu mi-a dispărut nimic din cameră, acolo spunea de Madeira."

"În Grecia chiar am lăsat pe pat 5 euro pentru cameristă, pentru că noi plecăm dimineața și nu o întâlneam. A făcut curat, dar banii i-am găsit tot acolo. Deci se confirmă ceea ce spuneți Dvs.

Pe de altă parte, în Asia, am lăsat pe masă (greșeala mea) portofelul cu vreo 10-15 euro și ceva lei. Euro au dispărut, leii au rămas."

"Codul moral universal al cameristelor! Deci ar trebui să le spun amicilor mei întorși din Turcia recent că air pod pro-urile ce au dispărut din camera de hotel și arată pe harta într-o proprietate străină în care ei nu au fost că nu e posibil să le fi furat nimic, că toate cameristele au un cod moral puternic? Nu înțeleg treaba cu vorbitul ăsta pentru toată lumea, există fel și fel de oameni."

"Se întâmplă aproape peste tot în lume"

"Mergem în Grecia de 13 ani, câteodată și de 2 ori pe an. Am stat în locații de 2*, de 4* sau în apartamente unde se făcea curățenie. Niciodată nu ne-a lipsit nimic, am lăsat și bani în camera, bijuterii de aur...etc. Că se uita prin sertare, sau îmi mută hainele și le aranjează, nu am nici o problemă, măcar în concediu să nu mai trebuiască să strâng după soțul. Doamnele foarte harnice, bacșișul îl lăsăm pe pat și trebuie să le spun că e al lor, altfel nu îl luau. Tot respectul pentru doamnele care fac ordine și curățenie după turiști fiindcă sincer, unii dintre ei te crucești ce lasă în urma lor și în camere și la restaurante."

"Madeira, Portugalia sau Grecia, postarea fiind OFF TOPIC? Lucruri de genul asta se întâmplă aproape peste tot în lume, nu la modul general, sunt cazuri izolate, dar tot se întâmplă. Ține de civilizație și respect. Toată treaba este să fim atenți cu lucrurile noastre, nu pitești banii sub saltea, că acum 100 de ani, nu lași lucruri de valoare în sertare. Iar despre seif, cred că l-a controlat fiindcă era deschis, ceea ce nu se recomandă dacă pui lucruri de valoare în el. Altfel trebuia să fie un spărgător foarte bun acea femeie să găsească combinația de 4 cifre în mai puțin de 30 de secunde, restul timpului fiindu-i ocupat cu salteaua, valiza, și sertarele.

Mai este și varianta, sunt turiști ale căror camere arată în timpul sejurului că un câmp de bătălie, după desfășurarea ei, iar femeia de serviciu aranja patul, pe noptiere, dulapul, unde este și seiful."

"Nu mai era nici o bancnotă în portofel"

"Eu personal am pățit în Creta (Agia Marina) în 2010, am lăsat portofelul în care aveam cash 200€ în camera în altă geantă. Pur și simplu am uitat să iau portofelul cu mine. Era un hotel de 4*. Când am revenit în camera nu mai era nici o bancnotă în portofel.

Bineînțeles că am făcut reclamație la managerul hotelului, care și-a aparat personalul și nu a recunoscut nimeni nimic. Menționez că menajeră/camerista era de naționalitate albaneză (deci job sezonier).

Am fost la poliție, unde am dus portofelul pentru amprente, l-am lăsat acolo că și proba. Ulterior am mai stat încă 4 zile, timp în care poliția din Chania nu a mișcat un deget, nu am primit nici un răspuns."

