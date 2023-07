Valeri Zalujnîi împlinește 50 de ani. Ce se știe despre generalul care a rupt armata ucraineană de trecutul ei sovietic

Astăzi, 8 iulie, comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujnîi sărbătorește aniversarea de 50 de ani. El și-a asumat această funcție în 2021, dar cei mai mulți ucraineni au aflat despre el abia în 2022, după începutul invaziei pe scară largă a Federației Ruse.

Sub comanda lui Zalujnîi, trupele ucrainene au reușit să distrugă mitul invincibilității armatei ruse, obținând succese pe câmpul de luptă.

Pentru un articol din The Financial Times, ofițerul Gărzii Naționale a Ucrainei Vitali Markiv a spus că Zalujnîi cunoaște foarte bine inamicul. Se adaptează rapid la circumstanțele în schimbare de pe câmpul de luptă.

"Este grozav când cunoști inamicul, cum acționează el și, cu ajutorul partenerilor străini, îl poți lovi în punctele sale slabe. Așa procedează comandantul șef Zalujnîi", a spus Markiv.

În plus, fostul ministru ucrainean al apărării Andrei Zahorodniuk a declarat reporterilor că succesul lui Zalujni constă în capacitatea sa de a delega corect autoritatea, de a încuraja inițiativa din rândurile inferioare și de a primi feedback-ul necesar pentru a răspunde în mod corespunzător tuturor oportunităților. Stilul lui de comandă le permite altora să-și potențeze talentele.

„Oamenii de pe teren cunosc situația mult mai bine decât la Kiev”, a spus fostul ministru.

Cu toate acestea, nu numai ucrainenii îl laudă pe Valeri Zalujnîi pentru profesionalismul său. Mark Milley, președintele Statului Major al Statelor Unite ale Americii, a lăudat și el abilitățile „generalului de fier”. Potrivit acestuia, comandantul-șef ucrainean poate reacționa rapid la mișcările și eșecurile armatei ruse. Ca exemplu, el a amintit apărarea Kievului în primele zile ale războiului, când trupele ruse și-au întins liniile de aprovizionare și s-au blocat. Apoi, Forțele de Apărare au reușit să le rupă pe flancuri.

Zalujnîi nu a servit niciodată în armata Uniunii Sovietice și nu a studiat în instituțiile sale de învățământ. Încă din 2020, când era comandantul trupelor OC Pivnich, el a spus într-un interviu pentru „ArmyInform” că vrea să se îndepărteze de standardele armatei URSS.

„Vrem să ne îndepărtăm de hărți, de la scrierea ordinelor de luptă pe modelul din 1943. De aceste rapoarte fără sens de lângă hărți”, a spus Zalujnîi.

De asemenea, generalul are o atitudine pozitivă față de faptul că Forțele Armate ale Ucrainei au personal nou.

"Sunt oameni cu totul altfel. Nu sunt ca noi când eram locotenenți. Sunt noi germeni care în cinci ani vor schimba complet armata. Aproape toți cunosc bine o limbă străină, lucrează bine cu gadget-uri, sunt bine documentați", a spus el.

Pregătirea pentru un război pe scară largă cu Rusia

Deja în 2023, într-un interviu cu jurnalistul ucrainean Dmytro Komarov, comandantul șef Zalujnîi a spus că în 2021 se pregătea pentru o invazie pe scară largă a Rusiei. Generalul și subalternii săi au înțeles că va avea loc un atac din aproape toate direcțiile.

În plus, generalul a menționat că războiul pentru el a început în 2014.

„Acești 8 ani de război au fost cei care ne-au călit și ne-au învățat să luptăm, ceea ce, în consecință, rușii nu se așteptau de la noi. Dar a fost o școală pentru noi. De fapt, ne-am pregătit atât moral, cât și fizic timp de 8 ani", a spus Zalujnîi.

Valeri Fyodorovic Zalujnîi s-a născut la 8 iulie 1973 în orașul Novohrad-Volynskyi, regiunea Jitomir. În 1997, a absolvit Institutul Forțelor Terestre din Odesa cu onoruri. Apoi a trecut toate nivelurile serviciului militar: comandant de pluton, comandant de pluton de pregătire, comandant de pluton de luptă, comandant de companie, comandant de companie de cadeți, comandant de batalion.

În 2007 a absolvit Academia Națională de Apărare a Ucrainei cu o medalie de aur, iar în 2014 - Universitatea Națională de Apărare a Ucrainei.

A preluat postul de comandant șef al Forțelor Armate la 27 iulie 2021.

Zalajnîi este căsătorit și are două fiice . A fost distins cu Crucea Meritului Militar, Ordinul Bogdan Khmelnițky de gradul III și alte premii de stat.

A donat un milion de dolari Forțelor Armate

În ianuarie 2023, Valeri Zalujnîi a primit 1 milion de dolari moștenire de la Gregory Stepanț, un cetățean american de origine ucraineană. Stepaneț nu era rudă cu Zalujnîi, iar moștenirea a devenit simbolică și destul de neașteptată pentru el. Generalul a direcționat toți banii în totalitate către un cont special al Băncii Naționale a Ucrainei pentru a colecta fonduri pentru nevoile armatei.

"Mi-am dat toată viața forțelor armate. Și nu m-am îndoit de ce ar trebui să fac cu moștenirea. Ultima voință a lui Gregory a fost, evident, să sprijine armata ucraineană în persoana mea", a comentat actul său.

Cele mai cunoscute citate ale lui Valery Zaluzhny

"În lupte aprige, sub ploaia de oțel a obuzelor rusești, ne-am ținut de fiecare bucată din pământul nostru. Am oprit atacul inamicului și am îngropat mitul despre invincibilitatea armatei ruse", a spus Zalujni în salutul său adresat apărătorilor Ucraina pe 14 octombrie 2022.

"Sunt mândru că sunt în aceeași linie cu voi. Războinici eroi, orașele erou sunt realitatea noastră. Indiferent cât de greu ne este, cu siguranță nu ne vom rușina", a scris Zalujni în discursul său din 7 martie 2022.

"Din păcate, eroii mor. Ei găsesc viața veșnică și gloria eternă, rămân ghidul nostru spiritual și un exemplu pentru generațiile viitoare de ucraineni. Dar ei nu mai sunt acolo pentru cei care au nevoie de cei vii", a spus Zalujni pe 29 august 2022.

„Unitatea este principala noastră armă”, a spus Zalujni pe 9 martie 2022.

