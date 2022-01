Pandemie, pandemie, dar asistatii social din Barlad presteaza si in 2022!

Si in acest an, beneficiarii venitului minim garantat din Barlad vor avea la dipozitie o gama larga de domenii in care sa presteze munca in folosul comunitatii. In sezonul rece, principalele activitati sunt indepartarea zapezii de pe strazi, alei, trotuare si spargerea ghetii. Asta in cazul in care va ninge in aceasta iarna.In cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local Barlad de luni, 31 ianuarie, urmeaza sa fie dezbatut si, cu siguranta, aprobat "Planul de lucrari de interes local, aferent ... citeste toata stirea