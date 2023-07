Ce invidii îi mai rod pe români: "Vecinul meu își schimbă mașina la fiecare 4 ani. Am impresia că face ilegalități"

Romănii au tot felul de conflicte cu vecinii, cele mai comune fiind legate de gălăgie sau inundații. Uneori, la mijloc este doar invidia.

Este cazul unui român care își suspectează vecinul de ilegalități deoarece își schimbă des mașinile și pleacă des în vacanțe cu familia, după cum a scris pe Facebook.

"Vecinul meu își schimbă mașina la fiecare 4 ani. Se duce în vacanțe la munte cu nevasta și copilul de 2-3 ori pe an. Am impresia că comite ilegalități, că altfel nu avea cum să își permită așa lăfăială. Cunoașteți un detectiv particular care să nu ceară mulți bani? Aș vrea să îl investigheze puțin", a scris acesta pe grupul Cetățean Sector 3.

"Lumea crede că s-au schimbat multe după 89"

Postarea a fost analizată în mediul online, atât pe Facebook, cât și pe Reddit, cu toate că unii pun la îndoială autenticitatea anunțului.

"Omul asta efectiv moare de ciudă. Ha ha ha! N-am crezut că o vad si p-asta."

"E dispus să sărăcească el ca să îl înfunde pe aia, în caz că e ceva putred la mijloc."

"Asta îmi aduce aminte de fostul meu socru, care era ferm convins că dau șpagă și sunt corupt din simplul motiv că aveam firmă. El lucra la stat, avea un post călduț care plătea suficient cât să nu moară de foame și nu făcuse nimic altceva în viața lui. Pe de altă parte, consideră că oricine trăia mai bine că el sigur făcea ceva necurat."

"Lumea crede că s-au schimbat multe după 89. Esența e încă acolo..."

"Nu e problema, am avut reclamație la ANAF, de la vecini că "se duce în vacanțe exotice, va rugăm să investigați" . S-au spart de ras și aia de la ANAF."

"Și eu sunt la fel, sper că nu mă investighează vecinii"

"Reflexe comuniste la mai bine de 30 de ani de la căderea comunismului. E amuzant și trist că ce descrie autorul acolo e relativ comun pentru oameni middle-class (hai upper-middle class) în Europa de Vest, dar lui i se pare o „lăfăială” atât de mare încât crede că sigur e ceva ilegal la mijloc."

"Angajează un detectiv să verifice trecutul lui și prezentul, poate omul a căutat soluții pentru o afacere sustenabilă cu nopțile și a sacrificat tot ce avea și a crezut în ceea ce vrea să facă. Poate detectivul te ajută să vezi și ceea ce nu vezi la suprafață!"

"Și eu sunt la fel, sper că nu mă investighează vecinii. BTW, mășînă schimb la 4 ani, că e mai ieftin de luat altă decât de reparat, cea "nouă" fiind maxim 2000E. Iar vacanțe la munte merg de 2-3 ori pe an, că muntele e la 20 de km distanță și e mai ieftin decât să ies în oraș."

"Ce gunoi de om… ce îmi place că nu mai stau la bloc să își bage toți nasul în treburile mele."

"Unor vecini li s-a părut prea mare saltul de la mașina ei veche"

"I-am luat soției o mașină scumpă atunci când mi-am permis să o fac în timp ce eu încă mergeam cu una foarte modestă. Două nu îmi permiteam și mi s-a părut că ea e prioritatea mai ales că mergea mereu cu copiii. Unor vecini li s-a părut prea mare saltul de la mașina ei veche și au început cu curiozitățile.

După care mi-a zis unul dintre ei bârfele cum că mă ocup cu chestii dubioase și nu pot să mă arăt… Ca idee eu mergeam cu un pickup Nissan care avea 280k km pentru că îmi folosea în activitate. Același motiv și pt care stăteam cu chirie în blocul lor de fițe, că nu era nici un sărac acolo că să înțelegeți, mentalitatea asta există pe orice palier social. Să mai zic că nici nu îmi răspundeau la bună ziua, că ei toți aveau Range Rovere, eu eram singurul cu cazan în parcarea subterană. Cum au văzut mașina nouă au început să dea bună ziua. Niște parveniți needucați."

"Cineva nu a auzit de leasing operațional, sau cum să ai mășînă nouă toată viață și să plătești pe ea chirie lunară de câteva sute de euro."

"Caz concret: acum vreo 10 ani stăteam cu chirie la Timișoara într-o casă interbelică, la parter. La et1, un vecin de cca 189 de ani care nu mai coborâse să își ia pâine de ani de zile, avea o asistență medicală care îi aducea de mâncare. Ceva fost securist cu bani mulți, ulterior am aflat că el deținea tot acel imobil. Peste drum un tip tânăr, până în 30 de ani, ce conducea un Merțan de zeci de mii de euro și schimbă gagicile la săptămâna. Am auzit când moșul vorbea cu asistență despre el și am aflat că era medic sau rezident ceva la un spital de Timișoara. Moșul l-a reclamat pe ăla că e proxenet că prea schimbă femeile des și are și mașina de mafiot. Ce să vezi, omul făcea inseminari artificiale pentru părinții care aveau nevoie de mame surogat. Deci când reclamă cine trebuie, chiar se fac investigații."

"Deci ar trebui să fiu anchetat de organele de stat că am două apartamente, o motocicletă, două mașini și vacanțe de vreo 4 ori pe an, ține te bine, din salarii și bonusuri. Sigur fac ceva ilegal, cum ar fi să învăț să ma dezvolt și să fiu constant valoros pe piața muncii."