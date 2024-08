Vaduva lui Adrian Pintea se recasatoreste (Foto)

Lavinia Pintea, vaduva lui Adrian Pintea, a anuntat ca se recasatoreste, la sapte ani dupa decesul actrorului.

Anuntul a fost facut pe contul de Facebook Lavinia Pintea, unde vaduva actorului isi explica decizia.

"In curand implinesc 34 de ani. Viata mi-a oferit momente de fericire deplina si de durere crunta. Timp de 7 ani dupa moartea lui Adrian, suferinta si singuratatea mi-au fost cei mai puternici aliati. (...)

Nu am facut niciodata parte din categoria femeilor care aleg sa traiasca in deriva, evadand sentimental la nesfarsit doar pentru ca asa solicita societatea in goana ei dupa senzational. In toti acesti ani ai singuratatii mele, am ramas devotata total unei amintiri din ce in ce mai estompate a iubirii mele trecute", a spus ea.

Vaduva actorului a explicat ca in anii de dupa moartea sotului sau nu a lasat niciun barbat sa intre in viata sa, fiind linistita si impacata cu ceea ce i se intamplase. Totusi, a marturisit ea, ofertele nu au lipsit, insa nu a acceptat niciuna.

"Ani in sir mi-am demonstrat mie insami ca, printr-o munca metodica asupra fiintei mele, m-am putut domina, controla, fara sa ma simt frustrata de lipsa unei prezente masculine in viata mea. Nu am simulat nicicand ascetismul. Doar ca o vreme, nevoile mele au fost mai degraba de ordin spiritual", a continuat Lavinia Pintea.

Apoi, aceasta a vorbit si despre barbatul care ii va deveni sot, explicand si ceea ce a facut-o sa se apropie foarte mult de el.

"Laurentiu este darul minunat pe care il primesc in viata mea cu toata recunostinta si bucuria regasirii.

Pentru ca ne cunoastem de atat de multi ani, pentru ca mi-a fost un coleg minunat si prieten de suflet ca nimeni altul, pentru ca este un om profund bun si tandru, pentru ca este un medic de exceptie, daruit semenilor sai, pentru ca de curand mi-a oferit toata dragostea si atentia lui, pentru ca am incredere in el si pentru ca vrem sa pornim la un nou drum impreuna, ii multumesc! Lui si Universului intreg....Il iubesc!", a incheiat Lavinia Pintea.

