Celebrul regizor american, Tim Burton, prezent la Sibiu să vadă Faustul lui Silviu Purcarete. Serialul Netflix pe care-l filmează în România

Catherine Zeta Johnes, anunțată in distributia serialului Wednesday care se va filma la Bucuresti

Burton, autor al unora dintre cele mai spectaculoase filme de fictiune („Beetlejuice”, „The Nightmare Before Christmas”, „Corpse Bride”, „Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street”, „Dark Shadows”) se afla in Romania de cateva luni pentru ca filmeaza „Wednesday”, un serial in 8 episoade care continua povestea din Familia Addams, si a fost invitat sa vada acest spectacol de catre Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu in colaborare cu directorul festivalului, Constantin Chiriac, notează publicația on-line Urban.ro Considerat una dintre cele mai spectaculoase si mai emotionante montari ale textului lui Goethe, spectacolul produs la Sibiu, cu regia si adaptarea textului semnate de Silviu Purcarete, Faust are foarte multe premii nationale si internationale: premiul pentru cea mai bună interpretare feminină într-un rol principal – Ofelia Popii și premiul pentru cea mai bună scenografie Helmut Stürmer – Gala Premiilor UNITER 2008, participare la Festivalul Goethe de la Frankfurt în 2008 și la Festivalul Internațional de Teatru de la Edinburgh 2009 în selecția oficială, Herald Angel Award 2009, Premiul de Excelență – Gala Premiilor UNITER 2010.Montarea spectaculoasa vizual, nu doar actoricesc are multe elemente comune cu lumile create de Tim Burton in filmele sale.Una dintre cele mai mari productii care s-au filmat in ultimii ani in Romania, este realizata de Netflix in colaborare cu MGM TV și produsă în colaborare cu compania Icon Productions.Vor fi 6 luni de filmare, în Buftea se construiește un oraș, vor fi filmări în mai multe locuri din tara, câteva sute de locuri de munca pentru români și, probabil că este una dintre cele mai frumoase cărți de vizită care vor influenta turismul în România. Serialul urmează să aibă premiera la sfârșitul lui 2022.