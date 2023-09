Harry Potter revine! Are parul grizonant si doi copii

Scriitoarea J.K. Rowling, autoarea seriei Harry Potter, a oferit fanilor o idee despre viitorul vrajitorului adolescent si al prietenilor sai intr-o scurta povestire publicata marti pe site-ul sau Pottermore.

Scrisa sub forma unui articol semnat de o jurnalista - Rita Skeeter, de la Daily Prophet-, povestea se petrece in timpul finalei din 2014 a Campionatului de Quidditch din Patagonia. Personajele principale sunt Harry, tot cu ochelarii sai celebri, dar cu cateva fire albe de par si ajuns la 34 de ani, sotia sa, Ginny, si cei doi fii ai lor.

In plus fata de cicatricea in forma de fulger de pe frunte, Harry are acum si o "taietura urata pe obrazul drept", despre care Skeeter sugereaza ar putea fi legata de activitatea din grupul vrajitorilor Aurors sau de un blestem rostit de Ginny, partenera de cuplu cu care nu are o relatie prea armonioasa, relateaza DPA.

Skeeter ofera, de asemenea, noi informatii despre prietenii lui Harry, Ron (care are probleme cu chelia) si Hermione. Cei doi au devenit parinti, au un fiu si o fiica. Ron administreaza un magazin de glume alaturi de fratele sau, iar Hermione a avansat in Departamentul de Aplicare a Legii Magice pana la pozitia de director adjunct.

Povestirea de numai 1.500 de cuvinte se incheie cu informatia ca Skeeter va publica, la 11 iulie, o carte despre Harry si prietenii sai.

Scriitoarea britanica J.K.Rowling a publicat, intre 1997 si 2007, sapte carti de aventuri cu Harry Potter, iar noua aparitie produce o mare bucurie numerosilor simpatizanti pe care personajul cu ochelari rotunzi ii are in intreaga lume, mentioneaza EFE.

