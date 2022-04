O nouă coloană de vehicule ale armatei ruse a fost prinsă într-o ambuscadă de forțele armate ale Ucrainei. O dronă a surprins în imagini video distrugerea spectaculoasă a unui transportor blindat rusesc, urmată de intervenția artileriei ucrainene.

Un expert în forțele armate ruse și cercetător la Foreign Policy Research Institute, frecvent citat în presa occidentală după izbucnirea războiului din Ucraina a distribuit pe Twitter înregistrarea video.

Remarkable video showing a Ukrainian ambush on a Russian armored column. It appears a Ukrainian T-64BV tank destroyed a Russian BTR-82A before Ukrainian artillery engages the column at the end. Russian troops dismount during the fight. https://t.co/MTkxg0mmtM pic.twitter.com/k1JlV2JDG3

Un tanc ucrainean T-64BV a distrus un transportor de personal blindat BTR-82A înainte ca artileria ucraineană să atace coloana de vehicule, a precizat acesta.

Ambuscada ar fi avut loc în apropierea Nova Basan, un sat din regiunea Chernihiv (Cernigău), în care soldații ucraineni au fost întâmpinați ca eliberatori săptămâna trecută.

160-61. Nova Basan continued. Amazing film in link of a well positioned UAF tank ambushing the RuAF retreat from Nova Basan. Do you want to see the 2 burning BTR-82As in the film after the battle? Here's the first in the main ambush at 50.564327, 31.497733 https://t.co/DYVwTqb1l0 pic.twitter.com/OXIrpw7KTC