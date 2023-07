Scene barbare în India: două femei dezbrăcate, târâte pe un câmp înainte de a fi violate. ”Incidentul a făcut țara de rușine” VIDEO

O înregistrare video care arată două femei dezbrăcate scoase „la paradă” pe stradă de o mulţime de bărbaţi, înainte de a fi violate în grup, în statul Manipur din nord-estul Indiei, care este afectat de conflicte etnice violente, a stârnit un nou scandal şi indignare în cea mai populată ţară din lume, relatează BBC.

Videoclipul cu cele două femei a fost distribuit pe scară largă pe reţelele de socializare începând de miercuri. Imaginile, cu puternic impact emoţional, arată cum sunt târâte şi pipăite de o mulţime de bărbaţi care apoi le împing pe un câmp. Incidentul ar fi avut loc pe 4 mai.

Poliţia a declarat că a deschis un caz de viol în grup şi a arestat un bărbat, adăugând că şi alte persoane vor fi reţinute în curând.

Joi, sesiunea parlamentului de la Delhi a fost întreruptă, legislatorii cerând o dezbatere pe această temă.

De asemenea, premierul Narendra Modi a declarat că incidentul a "făcut de ruşine India" şi a promis că "niciun vinovat nu va fi cruţat".

"Asigur naţiunea că legea îşi va urma cursul cu toată puterea sa. Ceea ce s-a întâmplat cu fiicele din Manipur nu poate fi iertat niciodată", a declarat el, rupând în cele din urmă tăcerea cu privire la ceea ce se întâmplă în Manipur la mai bine de două luni de la izbucnirea violenţelor etnice.

